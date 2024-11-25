"Сдача Украины": Лакийчук сказал, как Путин будет давить на Трампа

Российский диктатор будет пытаться максимально повысить ставки, считает Павел Лакийчук.

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Павел Лакийчук оценил, как Путин будет действовать до инаугурации Трампа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, geostrategy.org.ua, сайт Кремля

Вы узнаете:

Чего ждать Украине до инаугурации Трампа

Как должен действовать Киев

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января. До этого времени российский диктатор Владимир Путин, вероятно, будет пытаться сделать все, чтоб Украину "сдали". Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

"Путин будет пытаться максимально повысить ставки, и для нас это ничего хорошего не предвещает", - Лакийчук.

Он рассказал, что у американцев есть такой термин как "переходная администрация". То есть когда старая администрация президента в последний месяц согласовывает все шаги с командой новоизбранного президента. Это один из столпов американской государственной системы.

"Возможно, если бы Трамп передавал Байдену власть, все было бы иначе, но Байден будет придерживаться тех принципов, несмотря на личные отношения между президентами. Этот механизм будет работать в интересах Америки, и дестабилизировать американскую систему Путину будет очень сложно", - объяснил эксперт.

Лакийчук добавил, что поскольку Трамп обещал остановить войну, то, очевидно, "Путин хочет усилия президента США направить в конкретном русле сдачи Украины".

"Наша задача - этого не допустить. Как на поле боя, так и на дипломатическом уровне, работая не только с американцами, но и с европейскими партнерами. И это не безнадежная игра", - считает он.

Смотрите видео интервью Павла Лакийчука Главреду о ядерном шантаже Путина:

Мирный план Трампа - последние новости

Война в Украине может закончиться, если российский диктатор Владимир Путин захочет этого. Также на ситуацию могут повлиять и Соединенные штаты Америки. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.

Главред сообщал, что План победы, который президент Украины Владимир Зеленский представил республиканцу Дональду Трампу во время встречи в Нью-Йорке в сентябре, включает разные бизнес-сделки, доступ к сырью и развертывание войск в Европе. По данным Financial Times, некоторые идеи понравились Трампу.

Трамп планирует вскоре назначить специального представителя по Украине. Он будет отвечать за переговоры о прекращении войны РФ против Украины.

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Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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