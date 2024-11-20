Путин может решить закончить войну в Укране: Зеленский сказал, причем тут Трамп

Ключевые тезисы:
- Окончание войны в Украине во многом зависит от США
- Путин может принять решение о завершении войны
- У Трампа есть шанс закончить войну России против Украины
Война в Украине может закончиться, если российский диктатор Владимир Путин захочет этого. Также на ситуацию могут повлиять и Соединенные штаты Америки. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Fox News.
"Я уверен, что на сегодняшний день это [решение положить конец войне] зависит от Путина, очень многое. Он может это сделать. Он может захотеть и закончить эту войну", - считает Зеленский.
В то же время глава государства уверен, что гораздо больше зависит от США.
"У президента Соединенных Штатов Америки есть и сила, и полномочия, и оружие, и он может снизить цену на энергоносители. Кстати, я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа о том, что он думает снизить цены на энергоносители, на нефть, и это нужно сделать", - сказал Зеленский.
Также он оценил шансы избранного президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине.
"Это будет непросто, но я думаю, если использовать все те вопросы, которые есть у США, то да, он сможет. Потому что он намного сильнее Путина. Он сильнее. США сильнее. Экономика сильнее. У США очень большое влияние", — добавил Зеленский.
Мирный план Трампа - последние новости
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.
Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.
Главред сообщал, что План победы, который президент Украины Владимир Зеленский представил республиканцу Дональду Трампу во время встречи в Нью-Йорке в сентябре, включает разные бизнес-сделки, доступ к сырью и развертывание войск в Европе. По данным Financial Times, некоторые идеи понравились Трампу.
Трамп планирует вскоре назначить специального представителя по Украине. Он будет отвечать за переговоры о прекращении войны РФ против Украины.
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"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называли политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечали, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с Джо Байденом 27 июня Трамп пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
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