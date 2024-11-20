Путин может решить закончить войну в Укране: Зеленский сказал, причем тут Трамп

У президента США есть и сила, и полномочия, и оружие. Все это имеет значение для завершения войны России и Украины.

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Зеленский сказал, может ли Трамп закончить войну / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, скриншот видео

Ключевые тезисы:

Окончание войны в Украине во многом зависит от США

Путин может принять решение о завершении войны

У Трампа есть шанс закончить войну России против Украины

Война в Украине может закончиться, если российский диктатор Владимир Путин захочет этого. Также на ситуацию могут повлиять и Соединенные штаты Америки. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Fox News.

"Я уверен, что на сегодняшний день это [решение положить конец войне] зависит от Путина, очень многое. Он может это сделать. Он может захотеть и закончить эту войну", - считает Зеленский.

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В то же время глава государства уверен, что гораздо больше зависит от США.

"У президента Соединенных Штатов Америки есть и сила, и полномочия, и оружие, и он может снизить цену на энергоносители. Кстати, я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа о том, что он думает снизить цены на энергоносители, на нефть, и это нужно сделать", - сказал Зеленский.

Также он оценил шансы избранного президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине.

"Это будет непросто, но я думаю, если использовать все те вопросы, которые есть у США, то да, он сможет. Потому что он намного сильнее Путина. Он сильнее. США сильнее. Экономика сильнее. У США очень большое влияние", — добавил Зеленский.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Мирный план Трампа - последние новости

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.

Главред сообщал, что План победы, который президент Украины Владимир Зеленский представил республиканцу Дональду Трампу во время встречи в Нью-Йорке в сентябре, включает разные бизнес-сделки, доступ к сырью и развертывание войск в Европе. По данным Financial Times, некоторые идеи понравились Трампу.

Трамп планирует вскоре назначить специального представителя по Украине. Он будет отвечать за переговоры о прекращении войны РФ против Украины.

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