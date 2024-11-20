Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Путин может решить закончить войну в Укране: Зеленский сказал, причем тут Трамп

Анна Ярославская
20 ноября 2024, 08:43
457
У президента США есть и сила, и полномочия, и оружие. Все это имеет значение для завершения войны России и Украины.
Путин может решить закончить войну в Укране: Зеленский сказал, причем тут Трамп
Зеленский сказал, может ли Трамп закончить войну / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, скриншот видео

Ключевые тезисы:

  • Окончание войны в Украине во многом зависит от США
  • Путин может принять решение о завершении войны
  • У Трампа есть шанс закончить войну России против Украины

Война в Украине может закончиться, если российский диктатор Владимир Путин захочет этого. Также на ситуацию могут повлиять и Соединенные штаты Америки. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Fox News.

"Я уверен, что на сегодняшний день это [решение положить конец войне] зависит от Путина, очень многое. Он может это сделать. Он может захотеть и закончить эту войну", - считает Зеленский.

видео дня

В то же время глава государства уверен, что гораздо больше зависит от США.

"У президента Соединенных Штатов Америки есть и сила, и полномочия, и оружие, и он может снизить цену на энергоносители. Кстати, я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа о том, что он думает снизить цены на энергоносители, на нефть, и это нужно сделать", - сказал Зеленский.

Также он оценил шансы избранного президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине.

"Это будет непросто, но я думаю, если использовать все те вопросы, которые есть у США, то да, он сможет. Потому что он намного сильнее Путина. Он сильнее. США сильнее. Экономика сильнее. У США очень большое влияние", — добавил Зеленский.

Трамп инфографика
Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Мирный план Трампа - последние новости

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.

Главред сообщал, что План победы, который президент Украины Владимир Зеленский представил республиканцу Дональду Трампу во время встречи в Нью-Йорке в сентябре, включает разные бизнес-сделки, доступ к сырью и развертывание войск в Европе. По данным Financial Times, некоторые идеи понравились Трампу.

Трамп планирует вскоре назначить специального представителя по Украине. Он будет отвечать за переговоры о прекращении войны РФ против Украины.

Другие новости:

"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называли политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечали, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с Джо Байденом 27 июня Трамп пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин новости Украины война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Взрывы и густой дым: в ГУР ударили по командному пункту группировки войск РФ

Взрывы и густой дым: в ГУР ударили по командному пункту группировки войск РФ

09:50Мир
Угроза серьезная: посольство США предупредило о возможном ракетном ударе РФ

Угроза серьезная: посольство США предупредило о возможном ракетном ударе РФ

09:00Украина
Агрессоры с России с самого утра кошмарят Киев дронами: какие последствие атаки

Агрессоры с России с самого утра кошмарят Киев дронами: какие последствие атаки

08:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Творит чудеса: для чего добавлять уксус к картофелю при варке

Творит чудеса: для чего добавлять уксус к картофелю при варке

Финансовый гороскоп на 2025 год: кому Зеленая Змея принесет богатство

Финансовый гороскоп на 2025 год: кому Зеленая Змея принесет богатство

Китайский гороскоп на завтра 20 ноября: Быкам - проблемы с зубами, Козлам - трудности

Китайский гороскоп на завтра 20 ноября: Быкам - проблемы с зубами, Козлам - трудности

Батареи могут стать горячее в разы: сантехник поделился секретом

Батареи могут стать горячее в разы: сантехник поделился секретом

"Идти работать дворником": звезда сериала "Сваты" не вернется в РФ

"Идти работать дворником": звезда сериала "Сваты" не вернется в РФ

Последние новости

09:57

Берем куриное филе и готовим райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно

09:54

У РФ готова авиация и ракеты: в ЦПД призвали украинцев реагировать на тревоги

09:50

Взрывы и густой дым: в ГУР ударили по командному пункту группировки войск РФВидео

09:44

Зачем нужно класть бутылку с водой в бачок унитаза

09:03

Конденсат и плесень исчезнут навсегда: чем нужно опрыскать окна

Россия может устроить Армагеддон после разрешения США бить вглубь России – ЖдановРоссия может устроить Армагеддон после разрешения США бить вглубь России – Жданов
09:00

Угроза серьезная: посольство США предупредило о возможном ракетном ударе РФ

08:52

Агрессоры с России с самого утра кошмарят Киев дронами: какие последствие атакиФото

08:43

Путин может решить закончить войну в Укране: Зеленский сказал, причем тут Трамп

08:37

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:27

Военный арсенал едва не взлетел в воздух: дроны атаковали Новгородскую область

08:23

Появились свежие фото Ассии Ахат - как она сейчас выглядит

08:22

Пентагон готовит для Украины пакет помощи на $275 млн: что в него войдет

08:10

О насмешках США и разрешениях Байденамнение

07:59

"Украина проиграет": Зеленский признал, что без поддержки США страна не выживет

07:35

Чем отличаются две комнаты: надо найти 8 отличий за 29 секунд

07:02

В США одобрили предоставление Украине противопехотных мин - WР

06:10

Как украинская операция разрушила российские планымнение

05:30

Что означает "підсокирюватися": лишь единицы могут правильно объяснить словоВидео

05:00

Какой сегодня праздник 20 ноября 2024 года: почему в этот день нельзя идти в лес

04:30

Удары ATACMS по целям в РФ: названы военные "мишени" для ВСУ

Реклама
03:57

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Козерогам - успех, Водолеям - прибыль, Рыбам - сплетниВидео

03:30

Большинство забывает: почему нужно чистить фильтр стиралки - важный нюансВидео

03:03

Батареи могут стать горячее в разы: сантехник поделился секретом

02:30

Масло будет свежим круглый год: эксперт раскрыла секреты хранения продукта

02:00

"Страна, которая дала мне новую жизнь": Светлана Лобода сделала громкое заявление

01:44

РФ оккупировала Новую Ильинку и продвинулась на двух направлениях — DeepState

01:30

Любовь или провокация: Мадонна отреагировала на слухи про разрыв дерзким фото

01:00

Никак не могут насладиться сновидениями: какие знаки зодиака редко высыпаются

00:32

Российская девушка Джонни Деппа спровоцировала слухи о помолвке с актером

00:30

РФ запустила ударные беспилотники: в Киеве прогремели взрывы

19 ноября, вторник
23:50

Удары ATACMS по целям в РФ: названо число ракет на вооружении ВСУ

23:42

"Мечтаю повторить": Соломия Витвицкая показала романтику с бойфрендом-военным

23:16

Придет настоящая беда: что ни в коем случае нельзя брать в руки 20 ноября

22:57

Ольга Харлан рассказала про собственную "смерть": "Какой-то трэш"

22:53

Штурмовиков РФ гонят в "мясную разведку" на востоке: в ВСУ раскрыли детали

22:28

"Идти работать дворником": звезда сериала "Сваты" не вернется в РФ

22:10

РФ сбила лишь часть: известно сколько ракет ATACMS запустила Украина по РФ - СМИ

22:04

Мощные взрывы в двух областях: в РФ прилеты после атаки беспилотниковВидео

21:56

В семье "Шарлотты" из "Секса в большом городе" произошло несчастье

21:51

"Моя самая нежная": Пресняков обратился к любимой женщине - не жене

Реклама
21:44

Демобилизация в Украине: в Раде рассказали о сроках принятия законопроекта

21:31

Проиграл битву с раком: в США скончался 35-летняя звезда сериалов

21:16

Оккупанты пытаются окружить Часов Яр с флангов: военный рассказал детали

21:04

"Что же с тобой стало": в сети застыдили солистку популярной российской группы

20:56

В Белом доме впервые отреагировали на изменение ядерной доктрины РФ: что известно

20:51

Враг режет логистику и бросает резервы на штурм: полковник ВСУ назвал направление

20:40

Не испортятся и не замерзнут: где и как правильно хранить летние шины зимой

20:20

Творит чудеса: для чего добавлять уксус к картофелю при варке

20:08

Зимний дедлайн наступает: какие задачи необходимо закончить в саду в ноябре

20:04

Сколько людей на рисунке: правильно смогут посчитать только самые внимательные

Новый год 2025
Почему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 году
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять