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Враг хочет прорваться через границу с войсками КНДР: Зеленский назвал направление

Анна Косик
3 декабря 2024, 01:02
1579
Цель Кремля заключается не только в том, чтобы вытеснить ВСУ из Курской области.
Враг хочет прорваться через границу с войсками КНДР: Зеленский назвал направление
Сумщина все еще в планах врага для нападения / Колаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

Что сказал Зеленский:

  • РФ хочет вернуть контроль над Курщиной
  • Враг планирует зайти в Сумскую область
  • Россия может ввести войска КНДР на территорию Украины

После захода украинских войск на территорию Курской области командование страны-агрессора России поставило перед оккупантами задачу вытеснить ВСУ с территории РФ как можно скорее.

Однако до сих пор врагу не удается достичь желаемого, при этом в Кремле настроены не только на возвращение контроля над Курщиной - враг снова бросил взгляд на Сумскую область.

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Об этом в интервью Kyodo News рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, враг может попытаться зайти на украинскую территорию вместе с солдатами из КНДР.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

"Их задача (россиян - Главред) вытеснить нас и потом зайти на территорию Сумской области. То есть вся эта группировка, включая северокорейских военных, будет действовать по этому плану", - пояснил он.

Зеленский отметил, что Курщина является сверхважной для кремлевского диктатора Владимира Путина, поскольку он лично обращался к командованию на этом участке фронта с заявлениями, мол, судьба так называемой "СВО" зависит от успеха в Курской области.

"Поэтому для него было очень важно, чтобы Северная Корея усилила именно это направление", - добавил президент.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, военный эксперт Роман Свитан сообщал, что Силы обороны Украины сковали на Курском направлении около 50 тысяч российских военных.

Ранее также аналитики ISW сообщали, что украинские силы недавно достигли продвижения в Курской области к северу от Новоивановки, расположенной к юго-востоку от Кореневого.

Накануне, как писал Главред, стало известно, что российские войска пытаются вытеснить украинских военных из Курской области. Но атаки российской армии заканчиваются тем, что враг сам несет большие потери. Российская армия во время своих атак теряет очень много личного состава и техники.

Больше новостей о Курской операции:

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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