РФ может проиграть: Зеленский раскрыл цель операции ВСУ на Курском направлении

Украина сохраняет определенные рубежи в Курской области и каждый день доказывает миру, что Россия может проиграть эту войну, заявил президент Владимир Зеленский.
Но для этого нужна решимость всех в мире. Об этом глава государства подчеркнул в ходе вечернего обращения.
Он отметил, что сегодня был доклад главкома ВСУ Александра Сырского, особенно по Покровскому направлению, где Украина "добавляет силы", а также выбивает как можно больше сил оккупанта.
"Также - операция в Курской области. Мы сохраняем определенные рубежи и каждым днем Курской операции доказываем миру, что Россия может проиграть эту войну, и единственное, что для этого нужно, - это достаточная наша решимость, решимость всех в мире, от кого зависит положение дел в мире", - сказал Зеленский в видеообращении в четверг вечером.
"Не Москве определять будущее наших людей. И именно так должно быть всегда", -подчеркнул президент.
Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
Операция в Курской области - последние новости по теме
Ранее Владимир Зеленский раскрыл цель Курской операции. Курская операция может повлиять на ситуацию на фронте, подчеркнул глава государства.
Операция ВСУ в Курской области продвигается согласно плану. Все определенные задачи украинские защитники успешно реализуют. Об этом ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.
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