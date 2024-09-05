РФ может проиграть: Зеленский раскрыл цель операции ВСУ на Курском направлении

Украина сохраняет рубежи в Курской области, подчеркнул глава государства.

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Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на Курском направлении / Коллаж: Главред, Фото: ОП, скриншот

Украина сохраняет определенные рубежи в Курской области и каждый день доказывает миру, что Россия может проиграть эту войну, заявил президент Владимир Зеленский.

Но для этого нужна решимость всех в мире. Об этом глава государства подчеркнул в ходе вечернего обращения.

Он отметил, что сегодня был доклад главкома ВСУ Александра Сырского, особенно по Покровскому направлению, где Украина "добавляет силы", а также выбивает как можно больше сил оккупанта.

видео дня

"Также - операция в Курской области. Мы сохраняем определенные рубежи и каждым днем Курской операции доказываем миру, что Россия может проиграть эту войну, и единственное, что для этого нужно, - это достаточная наша решимость, решимость всех в мире, от кого зависит положение дел в мире", - сказал Зеленский в видеообращении в четверг вечером.

"Не Москве определять будущее наших людей. И именно так должно быть всегда", -подчеркнул президент.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский раскрыл цель Курской операции. Курская операция может повлиять на ситуацию на фронте, подчеркнул глава государства.

Операция ВСУ в Курской области продвигается согласно плану. Все определенные задачи украинские защитники успешно реализуют. Об этом ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

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