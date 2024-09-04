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Большой страх Путина: почему РФ не снимает войска с фронта для защиты Курска - Жданов

Юрий Берендий
4 сентября 2024, 17:19
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Рано или поздно российское военно-политическое командование будет вынуждено снимать военные подразделения с Украины для боев в Курской области, отметил Жданов.
Большой страх Путина: почему РФ не снимает войска с фронта для защиты Курска - Жданов
Бои в Курской области - почему Путин боится привлекать срочников / Коллаж Главред, фото: ОК "Запад", скриншот из видео

Кремль может быть вынужден позволить российскому Генштабу снять войска с фронта из-за недостатка сил для обороны Курской области, поскольку Россия пытается закрыть пробелы за счет срочников, что вызывает социальное недовольство. Срочники всегда были болезненной темой для Путина, отметил военный эксперт Олег Жданов в интервью "Главреду".

Он напомнил, что в первые месяцы войны Путин специальным указом приказал вывести всех срочников из Украины из-за возмущения родителей, особенно солдатских матерей. Подобное произошло и во время Чеченских войн, когда социальное недовольство заставляло Путина отправлять срочников домой, чтобы избежать социального взрыва.

"Сейчас российские срочники попадают в плен и гибнут, потому что они не подготовлены. И в России начинается волна возмущения. Так, например, уже появились петиции на сайте президента РФ и Госдумы РФ. Пока что нет открытых уличных протестов, но в российском социуме идет горячая дискуссия, призывы остановиться и отправить срочников домой", - указывает он.

видео дня

Эксперт считает, что Кремль рано или поздно снимет войска с фронта. Сейчас Россия уже начинает снимать войска из тыла, что пока не существенно влияет на ситуацию на фронте, но это продлится всего несколько недель.

"При таких огромных потерях, которые несут российские войска, к середине-концу сентября Россия начнет испытывать дефицит личного состава на наших фронтах. Выход будет один - объявить мобилизацию, и генералы этого требуют. А Путин боится, потому что прошлая мобилизация 300 тысяч человек привела к рекордному падению его рейтинга", - резюмировал Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Операция ВСУ в Курской области - что известно о боях на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что Украина планирует бессрочно удерживать под контролем захваченные территории в Курской области, подчеркнув, что Украине не нужна эта земля и она не собирается менять там образ жизни. Он также отметил, что Курская область является частью "мирного плана", который включает поддержку со стороны США.

Исследовательница России из Института изучения войны Анжелика Эванс отметила, что операция Сил обороны Украины в Курской области продемонстрировала незначительность "красных линий" России. Несмотря на продвижение украинских войск, Россия до сих пор не объявила войну, военное положение или новую волну мобилизации. Эванс также подчеркнула, что Запад активно поддерживает украинскую операцию, но продолжает выражать обеспокоенность относительно риска эскалации, если Украине позволят использовать дальнобойное вооружение для ударов по целям в тылу России.

Военный эксперт и координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко не согласен с мнением, что вторжение Украины в Курскую область было лишь отвлекающим маневром. Он считает, что перед ВСУ стояли другие задачи в рамках операции на территории России.

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