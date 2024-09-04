'У США есть свой сценарий': Жданов раскрыл, снимут ли США ограничения на удары ВСУ вглубь РФ

Сохранение ограничений по нанесению ударов по территории России американским дальнобойным оружием - это исключительно политическое решение Байдена.

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Когда США дадут "зеленый свет" для Украины / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", unsplash

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал о вероятности того, снимут ли США ограничения на удары вглубь территории России их оружием.

"Думаю, что каталог целей, который повезли в Соединенные Штаты Америки отдельные должностные лица, не имеет отношения к цели самого визита. Потому что позиция США по этому вопросу четкая и понятная. Точно так же было и в отношении самолетов. Сегодня только ленивый не сказал о том, что Украине нужно предоставить возможность наносить удары на всю дальность досягаемости американского вооружения. Я уже даже не назову ни одного политика или чиновника Евросоюза, который бы не сказал об этом. Но - США твердо стоят на своем", - заявил Жданов.

Он отметил, что сохранение ограничений по нанесению ударов по территории России американским дальнобойным оружием - это исключительно политическое решение Джо Байдена. Вряд ли оно в ближайшее время изменится.

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"Здесь может быть два варианта: либо это решение не изменится вообще до смены администрации Байдена, то есть еще минимум полгода будет сохраняться запрет; или оно может измениться с началом предвыборной кампании в конце сентября-начале октября или ближе к дате выборов, потому что, возможно, Демократическая партия США захочет использовать факт преимущества американского оружия над российским. Однако я думаю, что вероятность второго варианта минимальна", - пояснил Жданов.

Жданов также считает, что у США есть какой-то свой сценарий ведения этой военной кампании, и они четко его придерживаются, кто бы что ни говорил.

"У Белого дома какое-то свое видение, и он поступает так, как считает нужным. Поэтому я уже даже не надеюсь. Нужно полагаться на то, что у нас есть. Есть у нас дроны, поэтому их нужно клепать массово и запускать партиями по 160 штук по российским объектам, бомбардируя все, что мы можем разбомбить", - заявил военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Военная помощь США

Напомним, что США могут передать Украине новые дальнобойные ракеты. По информации трех источников, объявление о включении ракет класса "воздух-поверхность" (JASSM) в пакет вооружений для Украины ожидается этой осенью, хотя окончательное решение еще не принято.

США могут планировать вывести РФ на переговоры. Ежедневные террористические атаки агрессора России на Украину подчеркивают критическую необходимость в разрешении от США наносить удары дальнобойным вооружением по стратегическим объектам вглубь РФ. Однако Штаты все еще не решаются принять это решение.

Стали известны детали важных переговоров Украины в США об усилении ПВО и защите энергосистемы. Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что для Украины критически важно как можно быстрее получить необходимое оружие и снаряжение.

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