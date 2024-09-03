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Изменит ход войны: США могут передать Украине новые дальнобойные ракеты - Reuters

Юрий Берендий
3 сентября 2024, 16:15
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Ракеты, которые США могут передать Украине предоставили бы ей стратегическое преимущество в войне и шанс поражать военные объекты в тылу территории России.
Изменит ход войны: США могут передать Украине новые дальнобойные ракеты - Reuters
Передача JASSM Украине может значительно изменить стратегический баланс войны / Коллаж Главред, фото: Офис президента, wikipedia.org

США могут передать Украине крылатые ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубоком тылу России, но Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США решают технические вопросы перед началом поставок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

По информации трех источников, объявление о включении ракет класса "воздух-поверхность" (JASSM) в пакет вооружений для Украины ожидается этой осенью, хотя окончательное решение еще не принято. Источники пожелали остаться анонимными, поскольку они не имеют права комментировать этот вопрос.

Передача JASSM Украине может значительно изменить стратегический баланс конфликта, поскольку большая часть территории России окажется в зоне досягаемости этих мощных и высокоточных боеприпасов. Американские чиновники, пожелавшие остаться анонимными, отметили, что это является важной задачей для администрации Байдена.

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Военные аналитики предполагают, что использование JASSM, которые являются малозаметными и имеют большую дальность поражения, чем большинство ракет в арсенале Украины, может заставить Россию отодвинуть свои плацдармы и склады снабжения на сотни миль назад.

"Это серьезно осложнило бы способность России поддерживать свои наступательные операции и потенциально предоставило бы Украине стратегическое преимущество. Запуск ракет из точек вблизи северной границы Украины с Россией может позволить им поражать военные объекты вплоть до российских городов Воронеж и Брянск. На юге, сбрасывая их вблизи линии фронта, можно нанести удары по аэродромам или военно-морским объектам в Крыму", - говорится в материале.

Сообщается, что в настоящее время ракета JASSM интегрирована только в самолеты американского производства. Впоследствии Украина получит на вооружение несколько десятков самолетов F-16, каждый из которых сможет нести по две крылатые ракеты.

Один из американских чиновников сообщил, что предпринимаются усилия по совместимости этой ракеты с незападными истребителями, которые есть на вооружении Украины, о чем ранее не сообщалось. Хотя чиновник не уточнил, с какими именно самолетами из украинского арсенала может быть использована JASSM, речь идет о советских МиГ-29, Су-24 и Су-27.

Необходимость Украины в более мощном вооружении растет, поскольку она продолжает испытывать интенсивное давление со стороны российских войск на восточном фронте.

Старые модели JASSM, произведенные компанией Lockheed Martin Corp, имеют дальность полета около 370 км (230 миль). Эти ракеты, длиной около 4 метров (14 футов), спроектированы так, чтобы быть малозаметными для радаров, а также могут летать на низких высотах и обходить системы противовоздушной обороны благодаря программируемым маршрутам.

Существует также версия JASSM с большей дальностью, способная преодолевать более 800 км (500 миль). Агентство Reuters не смогло сразу уточнить, какой из этих типов рассматривает Вашингтон, но предоставление ракет с меньшей дальностью позволило бы сохранить запасы.

Поставка JASSM в Украину также создала бы дополнительное давление на Вашингтон по снятию ограничений на использование американского оружия против целей на территории России, ведь их эффективность была бы ограниченной без такого разрешения, отметил сотрудник Конгресса, работающий над этим вопросом.

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Военная помощь США для Украины - что известно о разрешении использования американского оружия для ударов по России

Напомним, как ранее сообщал Главред, США уже более месяца не отвечают на запрос Великобритании с просьбой разрешить украинским силам использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Как сообщает The Times, Великобритания стремится достичь согласия с другими союзниками, чтобы позволить Украине осуществлять такие удары. Более месяца назад этот запрос был направлен в США, но ответ до сих пор не поступил.

Украина также передала администрации президента США Джо Байдена информацию о целях на территории России, которые хотела бы поразить ракетами ATACMS. Вашингтон до сих пор рассматривает этот запрос, о чем сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Россия, в ответ, передислоцировала свои самолеты за пределы досягаемости ракет Storm Shadow и ATACMS, предоставленных Украине западными партнерами. Однако многие российские военные объекты остаются в зоне действия этих западных вооружений. Аналитики Института изучения войны (ISW) подчеркивают, что перемещение российских самолетов с 16 авиабаз, которые могут быть поражены ATACMS, не снижает важности разрешения на использование этих ракет против сотен других российских военных целей.

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