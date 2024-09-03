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Ядерные провокации на Курской АЭС: Кошарная рассказала о вероятных планах врага

Анна Косик
3 сентября 2024, 15:50
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Россия неоднократно доказывала, что способна на любые провокации с целью обвинения Украины, Курская АЭС может стать следующим объектом для манипуляций.
Ядерные провокации на Курской АЭС: Кошарная рассказала о вероятных планах врага
Россияне уже неоднократно пытались обвинить Украину в ядерном терроризме / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МО РФ

После захода украинских сил на территорию Курской области из рупоров страны-агрессора России неоднократно звучали заявления о якобы угрозе со стороны ВСУ Курской АЭС. Однако сама РФ скорее может устроить там провокации, по крайней мере, исключать этого нельзя.

Об этом в интервью Главреду рассказала независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная. По ее словам, сейчас не мешало бы МАГАТЭ настаивать на остановке третьего энергоблока на станции.

"25 августа Россия остановила четвертый энергоблок Курской АЭС якобы на планово-предупредительный ремонт. Первый и второй энергоблоки остановлены для снятия с эксплуатации, тогда как третий работает на мощности. На месте Гросси я бы предлагала остановить третий энергоблок для исключения случайности", - сказала она.

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Гросси, кстати, и сам говорил об опасности этой конструкции, ведь гермооболочки у энергоблока нет. Это реактор чернобыльского типа и эксплуатируются подобные объекты исключительно на территории агрессора РФ.

"Например, условием вступления Литвы в Европейский Союз была остановка Игналинской АЭС, тоже чернобыльского типа. Так почему МАГАТЭ не настаивала, чтобы Россия уже давно остановила все АЭС с реакторами РБМК чернобыльского типа?", - добавила эксперт.

Кошарна убеждена, что визит главы МАГАТЭ на Курскую АЭС россияне использовали в свою пользу. И хотя они еще хотели, чтобы Гросси определил, кто виноват в попадании ракеты и дрона по АЭС, он этого делать не будет.

"Он не инженер по специальности, он дипломат и должен поддерживать отношения со всеми сторонами. Россия не впервые требует признать Украину ядерным террористом, а вместо этого намеренно продолжается энергоблоки на мощности для ядерного шантажа. Так же, как они планируют вывести хотя бы один энергоблок Запорожской АЭС на мощность по случаю 40-летия присоединения первого энергоблока ЗАЭС к электросети. И они это сделают в декабре 2024 года, потому что они запланировали строить на ЗАЭС новую насосную станцию на берегу реки Конки", - отметила она.

То есть теперь оккупанты используют сразу две станции для ядерного шантажа мира, чтобы Украине отказывали в поддержке и предоставлении оружия - Запорожскую и Курскую АЭС. Решающим моментом станет визит Гросси в Украину.

Однако, скорее всего, украинские чиновники будут убеждать его, что оккупации Курской АЭС в планах нет, ведь соблюдение международных обязательств в приоритете нашего государства, как и личная безопасность.

Кто такая Ольга Кошарная?

Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины,

директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук.

Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности.

Ситуация на Курской АЭС - что известно

Напомним, в конце августа в город Курчатов, где расположена Курская АЭС, россияне ограничили въезд. Как утверждают оккупанты, они опасаются украинского наступления и захвата атомной станции.
Впоследствии военный эксперт Роман Свитан заявил, что, вероятно, разведка страны-агрессора России донесла оккупантам, что ВСУ могут выйти на трассу Рыльск-Льгов-Курчатов как и со стороны Суджи, так и со стороны Глухова.

Однако существует версия и о том, что ограничения на Курской АЭС введены не из-за страха перед ВСУ, а для провокаций. Ранее сообщалось, что когда РФ все-таки попытается устроить ядерный инцидент на станции, то последствия для Украины будут зависеть от направления ветра.

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