Россия способна спровоцировать аварию на Курской АЭС, есть риски второго Чернобыля - Кошарная

Будущее ядерной энергетики Украины в послевоенный период - это малые и средние модульные реакторы, считает эксперт.

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Россия шантажирует Украину и мир ядерными инцидентами на Курской и оккупированной Запорожской АЭС - Кошарная / Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, скриншот

Страна-агрессор Россия углубляет дефицит в энергосистеме Украины, усиливая недостаток мощностей обстрелами энергетической инфраструктуры. Поэтому осенне-зимний период для Украины может оказаться непростым, а последствия обстрелов могут растянуться на следующие 3-4 года, которые украинцам придется проживать с отключениями электричества.

В интервью Главреду независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная рассказала, как обстрелы РФ сказались на ситуации в энергетике, почему Украина после войны может отказаться от крупных энергоблоков и что ждет Чигиринскую АЭС.

Недавно Россия провела очередной массированный ракетный обстрел, во время которого была повреждена некоторая часть энергообъектов. Насколько серьезно этот обстрел сказался на ситуации в энергетике и чего ждать дальше?

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Это был уже девятый массированный обстрел, начиная с марта 2024-го года. Очень много объектов энергетики, которые касаются, прежде всего, систем передачи электроэнергии были повреждены. В частности, магистральные линии областного уровня. Как отмечается в официальной ноте Украины в МАГАТЭ, это привело к обесточиванию первого, третьего и четвертого энергоблоков на Ровенской АЭС. Россияне били не по открытым распределительным устройствам АЭС на нашей территории, а по периферийным трансформаторам, которые связаны с выдачей мощности. В связи с этим энергоблоки были остановлены, но не в проектном режиме, не системами защиты, а из-за обесточивания.

Это очень опасно с точки зрения возможности ядерного инцидента. Коллеги-атомщики говорят, что внепроектные режимы вызывают очень тяжелые переходные процессы в реакторах, что при определенных условиях может закончиться открытием предохранительного клапана и выбросом теплоносителя первого контура в атмосферу гермооболочки реакторного отделения. Повезло, что клапаны не открылись, но это очень опасно, и это Россия умышленно провоцирует ядерный инцидент на всех АЭС.

Понятно, что целью атаки была остановка всех энергоблоков, которые работали на мощности на подконтрольной территории, потому что атомная энергетика сейчас обеспечивает до 60 процентов производства электроэнергии.

Что касается генерации, то во время последнего обстрела была повреждена Киевская ГЭС. Для дамбы опасности не было, но ущерб, нанесенный ударом, оценивают до сих пор. Если бы Минэнерго и его глава Галущенко как уполномоченный от Украины указом президента представлять наше государство в совете управляющих МАГАТЭ, связался с МАГАТЭ накануне, перед приездом Гросси на Курскую АЭС, то с его стороны не было бы опрометчивых заявлений. Надо говорить о том, что Россия - государство-ядерный террорист, и это очередные доказательства того, что она умышленно провоцирует ядерные инциденты.

Я уже не говорю об оккупированной Запорожской АЭС, которая все время на грани, о провокациях, которые были в августе, пожаре на градирне. Я уверена, что это связано с Курской операцией Украины. Восьмого августа россияне написали, что нашли обломки ракеты на промышленной площадке Курской АЭС, но фактов прямых обстрелов города Курчатова, Курской АЭС и ее энергетической инфраструктуры не было зафиксировано. 17 августа была еще одна провокация, когда рядом с ЗАЭС якобы упал украинский БПЛА, а 22 августа РФ сообщила, что якобы нашла обломки украинского беспилотника на промышленной площадке Курской АЭС.

Украина придерживается всех международных обязательств, в частности, протокола номер один статьи 56 дополнительного протокола к Женевской конвенции, который запрещает обстреливать атомные электростанции, плотины и так далее, которые могут высвободить опасные силы. В отличие от России, где сейчас идет очень плотная и агрессивная информационная война, целью которой является переложить вину за ядерный терроризм на Украину. И РФ принимает для этого абсолютно все меры.

Зато некоторые украинские политологи и политтехнологи работали на российские нарративы, потому что стали фантазировать на тему оккупации Курской АЭС или ее обмена на ЗАЭС. Ни один специалист с украинской стороны не высказывался на эту тему, потому что наше отличие от России в том, что мы придерживаемся международных обязательств, потому что в противном случае нам откажут в помощи и предоставлении оружия.

Вы упоминали о Киевской ГЭС, которую повредили оккупанты. Насколько в целом ее повреждение серьезно влияет на энергосистему?

Гидроэлектростанции выполняют роль балансирующих мощностей, как и тепловые электростанции на угле. Но последних из-за атак РФ почти не осталось, и мы знаем, что очень повреждена ДнепроГЭС-1 и ДнепроГЭС-2 на 1500 МВТ установленной мощности. То есть при таком проценте производства базовой электроэнергии атомным электростанциями нам не хватает именно балансирующих маневренных мощностей, роль которых сейчас выполняют ГЭСы.

Украине стоило строить децентрализованную энергосистему с начала полномасштабного вторжения - Кошарная / УНИАН

Это будет влиять на стабильность работы объединенной энергосистемы Украины. Нам надо было с самого начала после полномасштабного вторжения заниматься децентрализацией генераций и обеспечением газотурбинными, газопоршневыми ТЭС, чтобы они были в горячем резерве и подключались на пиках потребления в утренние и вечерние часы. Но мы знаем, что даже подаренная правительством США газотурбинная установка на 24 МВт, которую министр энергетики поручил установить "Энергоатому", устанавливалась больше года, хотя такое готовое оборудование устанавливают максимум четыре недели.

Я надеюсь, что украинский бизнес уже начал диверсификацию. Прежде всего, для обеспечения собственной энергобезопасности начал устанавливать и солнечные станции, и на биотопливе и тому подобное. Я надеюсь только на деятельность украинского бизнеса, который поможет энергосистеме, а не на деятельность министерства энергетики, которое имеет фонд поддержки энергетики. Я вижу, как министр очень агрессивно защищал в ВРУ законопроект о строительстве третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС с российскими реакторами, которые должны были закупить в Болгарии, некомплектные. Сейчас у "Энергоатома" новый план - построить на площадке бывшей советской Чигиринской АЭС четыре энергоблока AP1000.

Сейчас нет технико-экономического обоснования утвержденной реакторной установки AP1000. Градирня является частью ядерной установки, потому что она технологически с ней связана, поэтому законом об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности это запрещено.

Будет тяжелая зима, и эти обстрелы не последние. Министр всех уверял, что россияне не будут обстреливать АЭС, поэтому мы не делали защитные сооружения. "Энергоатом" должен был делать защитные сооружения второго уровня на своих трансформаторах, как это сделал "Укрэнерго", но не сделал. Это бетонные сооружения, от ракеты, конечно, не защитят, но защитят от дронов.

Поэтому перспективы не очень радостные. Население должно заниматься собственным энергообеспечением и энергонезависимостью, как может, в зависимости от возможностей.

Украинцам стоит готовиться к тяжелой зиме, свет может быть только 4 часа в сутки - Кошарная / УНИАН

Если вы говорите, что всем нужно готовиться к тяжелой зиме, можете ли вы, судя по той информации, которой располагаете, озвучить, какими у нас могут быть отключения зимой? Потому что сейчас называют разные цифры, но учитывая состояние системы, насколько реальными выглядят пессимистические сценарии?

Трудно прогнозировать, ведь мы, например, месяц прожили без графиков ограничений. Но последняя атака была мощной, и сколько их еще будет, трудно говорить. Надо рассчитывать на худший сценарий, когда, например, электроэнергия будет четыре часа в сутки. То есть продумать относительно аккумуляторов вроде экофлоу и т.д., и того, как хранить продукты (хотя зимой с этим будет проще).

Давайте вернемся к Чигиринской АЭС, о которой вы упоминали. "Энергоатом" заявил о подготовке к ее восстановлению. Как вы оцениваете эту перспективу - насколько в данных обстоятельствах это реально сделать и в какие сроки?

Во-первых, она нам не нужна. Эпоха гигантомании и больших атомных энергоблоков закончилась. И заявления о строительстве девяти энергоблоков AP1000 по технологии Westinghouse - это нарушение статьи 29 закона о рынке электроэнергии, которая содержит норму о том, что на любую новую генерирующую мощность должен проводиться тендер. "Энергоатом" самостоятельно решил, что это будет AP1000, хотя есть и другие производители таких больших реакторов.

Во-вторых, мы не знаем, какой будет послевоенная экономика Украины. Мы потеряли 50% потребителей из-за разрушения крупных промышленных предприятий, металлургических и ферросплавных заводов и тому подобное. 7 миллионов населения выехали, то есть потребление уменьшилось вдвое. Каким оно будет после войны - надо решать после победы.

Для меня было странно видеть, что в апреле 2023 года была принята энергетическая стратегия до 2050 года. То есть год идет полномасштабная война, но принимается тайная стратегия, без участия экспертов. Поскольку я участвовала в обсуждении предыдущей энергетической стратегии до 2035 года, которая была принята в 2017 году, то новая стратегия должна базироваться на экономических, более-менее реальных прогнозах, и уже после этого "Укрэнерго" с использованием компьютерных кодов моделирует наиболее оптимальный микс генераций. То есть рассчитывает, сколько должно быть базовой, сколько маневровой генерации, каким должен быть резерв для поддержания частоты в энергосистеме и так далее.

Раз в год "Укрэнерго" делает такой отчет по достаточности генерирующих мощностей Украины на 10 лет в соответствии с законом о рынке электроэнергии и ежегодно пересматривает его. В последнем отчете, который я видела в ноябре 2023 года, Энергоатом не предусмотрен. Там говорилось о недостатке систем накопления электроаккумуляторов, предусмотрены быстрые маневровые газовые мощности, тепловые электростанции на биотопливе. Я сейчас не помню всех цифр в гигаваттах, но в отношении "Энергоатома" там указано, что он считает, что построит два энергоблока Х-3 и Х-4, которые не учитывали при моделировании.

То есть главный субъект рынка - это "Укрэнерго", который моделирует и планирует развитие энергосистемы. И того, о чем заявляет "Энергоатом", в планах "Укрэнерго" нет.

Соответственно, с чем тогда связаны эти заявления, если этого, как вы говорите, нет в планах?

Я увидела это впервые еще в 2021 году на одном из мероприятий с участием президента. Тогда глава "Энергоатома" Котин заявлял о планах построить девять энергоблоков, 20 малых модульных реакторов и т.д., и тогда Чигиринская АЭС тоже фигурировала.

Я уверена, что ничего не будет построено ни на Хмельницкой АЭС, ни тем более - на Чигиринской АЭС. Потому что на последней площадка заброшена - там почти нет строительных конструкций, все на уровне котлована, но все равно изменилось гидрогеологическое положение площадки и нужно будет проводить исследования в случае строительства.

Будущее ядерной энергетики Украины в послевоенный период - это малые и средние модульные реакторы. Во-первых, это меньшие капиталовложения на этапе строительства, во-вторых, его быстро строить (построили, привезли с завода, смонтировали - и уже работает). Кроме того, это соответствует децентрализации, маневренности энергосистемы. Надо забыть о больших мощных энергоблоках единичной мощности.

Если говорить о модульных реакторах, то есть ли такая технология уже в Украине и насколько она заменяет привычные энергоблоки?

Это мировой тренд. Больше в нем продвинулась Канада, где на уровне правительства приняли государственную программу. Чиновники выбрали три различных технологии и уже начали их реализовывать, в 2028-м году уже должен работать первый реактор. В Украине таких технологий нет. Есть около 80 проектов для малых и средних модульных реакторов различных компаний, и все эти технологии сейчас проходят этап оценки в комиссии ядерного регулирования США, в канадском регулирующем органе. Я знаю, что Госатомрегулирование имеет договоренности с этими регуляторами, своими коллегами, об обмене знаниями. Если, например, комиссия ядерного регулирования США согласует один из таких проектов, то эти подходы можно будет использовать в Украине, чтобы сократить время и ускорить лицензирование.

Что касается, например, диверсификации поставок ядерного топлива для реакторов советского типа в центральной Европе, то регуляторы объединились, чтобы ускорить процесс лицензирования топлива для его использования в Чехии, Словакии, Венгрии, Финляндии с использованием украинского опыта. Ведь в Центральной Европе 19 реакторов советского дизайна, из них 15 ВВЭР-440, как на Ривненской АЭС. В Финляндии есть опыт использования ядерного топлива производства компании Westinghouse на реакторах ВВЭР-440 в начале 2000-х годов. В Украине основной парк реакторов ВВЭР-1000, и надо провести исследования, как топливо себя ведет в активной зоне. Процесс диверсификации, чтобы вся активная зона была загружена топливом одного производителя, занимает четыре года. И сейчас говорить о 9 энергоблоках AP1000, 20 малых реакторах - это безумие.

И колоссальные средства, насколько я понимаю...

Да, один энергоблок AP1000 - это минимум 5 миллиардов долларов. Но опыт строительства таких блоков в США свидетельствует о том, что начальная смета всегда превышается. У Украины нет таких денег - мы сейчас живем за счет наших стратегических партнеров, которые оказывают финансовую помощь для того, чтобы бюджетникам выплачивать зарплаты, пенсионерам и тому подобное.

Более того, по итогам 2023 года "Энергоатом" почти банкрот, потому что он имеет убыток в 11 миллиардов, большие долги перед поставщиками товаров и услуг и большой объем кредитов. То есть за деятельность Энергоатома было ноль дивидендов для государства, в отличие, например, от Укргидроэнерго, Нафтогаза и других государственных компаний. При таком финансовом состоянии ни один адекватный банк не даст кредитов. А если США заинтересованы в лоббировании своего проекта, AP1000, то они могут дать кредит только на оборудование Westinghouse. Но энергоблоки - это еще и турбинный остров, и реактор - лишь небольшая часть от общей суммы, необходимой для строительства.

Учитывая то, что у нас происходит с обстрелами, за счет чего, по вашему мнению, у нас будет выживать энергосистема в ближайшие годы?

Все адекватные эксперты говорят, что ситуация с ограничениями и графиками может продлиться до трех-четырех лет. Потому что надо построить маневровые мощности, накопители электроэнергии. Когда были льготные условия для развития солнечной и ветровой энергетики, у нас получился перекос вышел в солнечную, и не было обязательств для строительства накопителей. В большинстве стран подавляющее большинство возобновляемых источников электроэнергии - ветровые, тогда как в Украине солнечных электростанций около 70 процентов, а большая часть ветровых электростанций осталась на оккупированной территории Херсонщины.

Сейчас, когда "Укрэнерго" рассчитывает устойчивость энергосистемы, там учитывают, что нам необходимо определенное количество накапливающих гигаватт для маневрирования на пиках потребления. Поэтому я не могу предоставить ни одного оптимистичного прогноза, и украинцам надо думать о том, как выжить в ближайший осенне-зимний период.

Я надеюсь на украинский бизнес, который сам себя обеспечит, из-за чего объединенной энергосистеме будет легче, ведь он может поставлять остатки электроэнергии. Но это тоже непростая техническая задача для системного оператора "Укрэнерго", а именно в том, как это регулировать, диспетчеризировать и тому подобное.

Вы в начале упоминали о МАГАТЭ и визите Гросси на Курскую АЭС. После визита было заявление от Гросси о риске ядерной аварии на Курской АЭС. О чем, учитывая постоянные угрозы России? И с учетом того, что РФ накануне ограничила въезд в Курчатов, где расположена Курская АЭС, можно ли говорить о возможной подготовке провокации?

Исключать ничего нельзя. 25 августа Россия остановила четвертый энергоблок Курской АЭС якобы на планово-предупредительный ремонт. Первый и второй энергоблоки остановлены для снятия с эксплуатации, тогда как третий работает на мощности. На месте Гросси я бы предлагала остановить третий энергоблок для исключения случайности. На АЭС рассказывал, об опасности этой конструкции, которая не имеет гермооболочки. Это реактор чернобыльского типа, и такие реакторы эксплуатируются только в России. Например, условием вступления Литвы в Европейский Союз была остановка Игналинской АЭС, тоже чернобыльского типа. Так почему МАГАТЭ не настаивала, чтобы Россия уже давно остановила все АЭС с реакторами РБМК чернобыльского типа?

Россияне, безусловно, использовали этот визит в свою пользу. Они хотели, чтобы Гросси определил виновника попадания обломка ракеты и дрона на АЭС. Но он не будет этого делать - он не инженер по специальности, он дипломат и должен поддерживать отношения со всеми сторонами. Россия не впервые требует признать Украину ядерным террористом, а вместо этого намеренно продолжает энергоблоки на мощности для ядерного шантажа. Так же, как они планируют вывести хотя бы один энергоблок Запорожской АЭС на мощность по случаю 40-летия присоединения первого энергоблока ЗАЭС к электросети. И они это сделают в декабре 2024 года, потому что они запланировали строить на ЗАЭС новую насосную станцию на берегу реки Конки.

То есть россияне постоянно используют Запорожскую, а теперь и Курскую АЭС для ядерного шантажа мира, чтобы тот отказал нам в поддержке, предоставлении оружия. Посмотрим, что Гросси скажет после визита в Украину. Но я уверена, что наши чиновники будут уверять, что оккупации Курской АЭС в планах Украины нет, что мы придерживаемся международных обязательств, и не пытаемся ее обстреливать. Ведь тогда это будет опасно и для Украины.

Если РФ все-таки попытается устроить ядерный инцидент на Курской АЭС, насколько серьезно может быть ситуация для Украины?

Это зависит от направления ветра. Мы помним, когда после аварии на ЧАЭС в 1986 году вместе с паровым взрывом ветер загрязнил часть атмосферы от Беларуси, части территории России и добрался до скандинавских стран - Швеции, Финляндии. Если ветер будет западным, то все полетит до Урала, а если восточный, то, соответственно, до Украины, Беларуси и Европы. Но последствия, похожие на те, что на Чернобыльской АЭС - это довольно реальный риск. Потому что несовершенство конструкции реакторов зафиксировано в документах МАГАТЭ.

После Чернобыльской АЭС была какая-то модернизация, но нет столько систем защиты, как, например, на тех АЭС, которые остались в Украине. И опасность еще заключается в том, что с начала независимости украинские АЭС проходили глубокую модернизацию. В случае с ЗАЭС подавляющее большинство специалистов выехало на подконтрольную территорию, а из лицензированного персонала в 200 человек осталось только 22. На ЗАЭС, кстати, в командировки приезжают специалисты с Курской АЭС, которые незнакомы с блочным щитом управления, полностью модернизированным оборудованием западных и украинских производителей. Поэтому риск ошибок персонала очень велик.

Кто такая Ольга Кошарная Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности.

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