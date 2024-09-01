"Ответ уже происходит": в Кремле "пугают" последствиями прорыва под Курск, Суджу "сносят"

Россия продолжает стирать с лица земли собственную территорию.

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Россия фактически стирает с лица земли свой город / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Сухопутные войска ВСУ

Пресс-секретарь диктатора страны-агрессора Путина Дмитрий Песков утверждает, что Россия уже "отвечает" Украине на прорыв ВСУ в Курскую область. Правда, он не стал уточнять, каким именно образом Москва это "осуществляет".

В интервью кремлевским пропагандистам Песков заявил о "решительных действиях" ВС РФ в Украине.

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Он добавил, что эти действия якобы "будут продолжены".

"Ответ уже происходит. Почему вы думаете, что это разовое событие? Он уже происходит. Вы видите решительные действия наших вооруженных сил. И нет никаких сомнений, что они будут продолжены", — утверждает Песков.

Тем временем пресс-служба Сухопутных сил Украины показала ситуацию в российской Судже. Россия продолжает стирать с лица земли собственную территорию.

"В пятницу российский КАБ попал по детскому садику, а вражеская авиация нанесла удары по жилым домам в частном секторе. Из 5 тысяч гражданских в городе осталось до 200 жителей, которым помогают украинские военных", - говорится в сообщении Сухопутных сил.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Война в Украине - последние новости

Россия усилила давление на Покровское направление, как только Украина начала Курскую операцию. Враг, как на это надеялись в Генштабе, не "снял" с этого участка боевые подразделения для обороны российской территории, а продолжил уничтожать украинские земли.

Британская разведка в воскресенье, 1 сентября, отметила ускорение продвижения российских оккупантов в направлении Покровска. Стремительное движение врага произошло в течение последней недели.

В районе Часова Яра россияне контролируют только один микрорайон в восточной части города, что составляет более 8% его территории.

В то же время в районе населенного пункта Липцы на Харьковщине враг вынужден переходить в оборону - из-за активных контратак Сил обороны Украины.

По мнению западных аналитиков, в случае захвата Покровска и Часового Яра Россия может пойти в новое наступление на Днепропетровскую область весной 2025 года.

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