Ускорилось продвижение россиян в направлении Покровска, они - в 10 км от города

На остальных участках фронта ситуация существенно не изменилась.

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Покровск под угрозой оккупации / Коллаж: Главред, фото: фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, DeepState

Британская разведка в воскресенье, 1 сентября, отметила ускорение продвижения российских оккупантов в направлении Покровска. Стремительное движение врага произошло в течение последней недели.

Аналитики считают, что россияне уже в 10 километрах от окраин города.

В то же время также утверждается, что скорость продвижения противника замедлится, как только россияне попадут в район жилой застройки населенного пункта.

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Захват Россией Покровска - логистического узла - вероятно, изменит для Сил обороны имеющиеся линии поставки оружия, объясняют в разведке.

Тогда как на других участках фронта, по наблюдениям западных аналитиков, ситуация остается неизменной - "без существенных изменений в территориальном контроле".

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Война в Украине - ситуация под Покровском

Россия усилила давление на Покровское направление, как только Украина начала Курскую операцию. Враг, как на это надеялись в Генштабе, не "снял" с этого участка боевые подразделения для обороны российской территории, а продолжил уничтожать украинские земли.

По словам аналитиков, Украина уже перебросила под Покровск одну из немногих наступательных бригад "Кара-Даг", сформированную еще в 2014 году.

Военные подтверждают, что существует вполне реальный риск окружения врагом рубежей обороны ВСУ.

Сам город, отметил майор ВСУ Алексей Гетьман, россиянам будет трудно взять - эти бои будут идти сразу на трех уровнях. В случае захвата Покровска город повторит судьбу уничтоженного до основания Бахмута.

Другой эксперт Владислав Селезнев убежден, что следующие три недели будут определяющими для судьбы Покровска. ВСУ должны продержаться хотя бы еще несколько недель.

Покровск - все о городе / Инфографика: Главред

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