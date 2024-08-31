РФ стремительно наступает на Покровск: Украина срочно перебросила наступательную бригаду

Бригаду Нацгвардии Украины перебросили на восток, поскольку там идут самые тяжелые бои.

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Что происходит на фронте / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Аналитик Forbes Дэвид Экс сообщил, что на фоне стремительного наступления на Покровск, Украина приобщила к этому направлению одну из своих немногих наступательных бригад - "Кара-Даг".

Сообщается, что бригада "Кара-Даг" - одна из наступательных бригад Национальной гвардии, которую сформировали в 2014 году. Однако сейчас ее перебросили перебросили на восток, поскольку там продолжаются тяжелые бои.

"Перемещение бригады численностью около 2000 человек с ее обычных позиций на юге Украины на незнакомое поле боя на востоке подчеркивает срочность проблем Украины между Авдеевкой и Покровском", - говорится в сообщении аналитика Forbes. видео дня

По данным российских пропагандистов, у ВСУ все еще есть около пяти укомплектованных и хорошо оснащенных бригад в резерве.

"Возможно, Украина "планирует развернуть их в другом месте и стремится достичь какого-то решающего удара до того, как фронт в Донбассе полностью рухнет", - написал российский пропагандист Евгений Норин.

В Forbes же отмечают, что этим местом вполне может быть Курск, где украинское вторжение уже четвертую неделю не показывает никаких признаков остановки, считает Forbes.

"Добавляя силы в Курскую область и удерживая их от Покровска, лидеры Украины делают ставку на то, что выгоды от их внезапного вторжения на севере имеют большее значение для исхода войны, чем их потенциальные потери на востоке. Это чрезвычайно рискованная игра", - добавили в сообщении.

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Ситуация на Покровском направлении

Напомним, что военный раскрыл критическую ситуацию под Покровском. Никаких ослаблений позиций, или уменьшение количества техники, или уменьшение количества личного состава не наблюдается. Евгений Иевлев заявил, что такая ситуация уже месяц, полтора-два, происходят постоянные штурмы.

РФ готовится к прорыву, чтобы захватить ключевую высоту под Покровском. Аналитик DeepState Роман Погорелый отметил, что на Донецком направлении ситуация ухудшается. К юго-западу от Птичьего расположена одна из ключевых высот возле Покровска, которую россияне пытаются захватить.

В ВСУ назвали новые цели РФ после Покровска. Иван Тимочко объяснил, что донецкая область - это крайняя попытка диктатора Владимира Путина показать, что он еще может контролировать ситуацию без объявления какой-либо масштабной мобилизации.

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