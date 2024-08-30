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"Потери страшные": боец ВСУ оценил вероятность захвата Покровска

Алексей Тесля
30 августа 2024, 16:43
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Покровское направление остается самым тяжелым участком, подчеркнул Кирилл Сазонов.
'Потери страшные': боец ВСУ оценил вероятность захвата Покровска
ВСУ дают отпор российским оккупантам / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Военнослужащий ВСУ, журналист, политолог Кирилл Сазонов прокомментировал ситуацию, складывающуюся на Донбассе и отметил, что не видит поводов для катастрофических сценариев.

"Люди, остановитесь. По Часовому Яру у них (оккупантов РФ, - ред.) нет никаких продвижений более месяца Месяц назад они прорывались, закреплялись, а потом их отрезали и выбивали — сейчас и закрепляться не успевают", - пишет он в своем Facebook.

Говоря о ситуации вокруг Торецка он отметил, что у врага есть продвижение и продолжаются штурмы города.

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"По Торецкому направлению у них продвижение составляет по два дома в сутки. Потерять людей, не прорвать фронт и продвинуться на сто метров по разбитому кирпичу — вот их реальные "успехи". Даже в Бахмуте, уже в уличных боях, они продвигались быстрее. Торецк и Часик держат уставшие, измотанные, но очень крутые боевые бригады. Так что никакого резкого рывка и потери контроля там нет и не будет", - уверен боец ВСУ.

Комментируя ситуацию на Покровском направлении, он пояснил, что это остается самым тяжелым участком.

"Все резервы они кидают сюда. С Часика даже технику сюда перебросили. Потери в людях и технике у них страшные. Еще до выхода на боевые позиции по пути наши дронами их половинят. И дальше в процессе. По технике, по арте и по личному составу — они платят за каждый метр", - написал он.

В то же время украинский защитник уверен, что под Покровском противник "тянет на пределе" и тех возможностей, что были еще месяц-два назад, уже явно нет.

"Мы тоже на пределе. Боевые бригады измотаны. Противник вымотан, и мы тоже. Но… разве вы ждали другого? Покровск им не по зубам. Никакого "дальше" у них не будет. Но впереди очень тяжелая осень. Которая от всех потребует титанических усилий. А у нас и в тылу крыс хватает, которые вредят. И в погонах. Но нормальных больше. И нас ждет тяжелая заслуженная Перемога. Все мы выдохнем и будем праздновать. В 2025 году. Не в начале", - добавил Сазонов.

Кто такой Кирилл Сазонов?

Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины.

Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет Армияinform.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский созвал на совещание военных. На совещаниях подробно обсудили по каждому направлению на фронте, однако больше всего внимания - Покровск и Торецк.

Напомним, ранее сообщалось о том, как может развиваться наступление РФ на Покровск. В неудобном и опасном положении могут оказаться подразделения в зоне Карловка - Невельское - Красногоровка - Зоряны.

Как сообщалось ранее, россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся были Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новоградовке.

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ВСУ война на Донбассе Покровск Кирилл Сазонов война России и Украины
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