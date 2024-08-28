После внезапного отхода ВСУ: россияне захватили село Константиновка - Рёпке

Рёпке также опубликовал карту с оккупированной врагом территорией.

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Россияне захватили село Константиновка / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Юлиан Рёпке

Войска страны-агрессора России захватили село Константиновка Покровского района в Донецкой области. Об этом сообщил OSINT-аналитик и журналист Bild Юлиан Рёпке.

"После внезапного отхода украинских войск российские оккупационные войска захватили Константиновку Донецкой области", - говорится в его заявлении.

Кроме того, Рёпке опубликовал карту с оккупированной врагом территорией.

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Бои в Донецкой области / фото: Юлиан Репке

Что известно о городе Константиновка? Константиновка - город в Украине, административный центр Константиновской городской общины в Краматорском районе Донецкой области. Освобожден от террористического подразделения российских оккупантов и местных коллаборационистов 5 июля 2014 года во время проведения АТО силами Национальной гвардии Украины и военными подразделениями, пишет Википедия. Во время полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины город неоднократно подвергался обстрелам со стороны российских оккупантов.

Что известно о Константиновке / Инфографика: Главред

Бои в Донецкой области - что известно

Напомним, утром 28 августа аналитики мониторингового канала Deep State сообщили, что российская оккупационная армия захватила села Мемрик и Калиново Покровского района и продвинулась на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский комментируя ситуацию на Покровском направлении отметил, что российское продвижение в направлении Покровска было бы неизбежным, независимо от количества украинских бригад, привлеченных к боевым действиям.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий говорил, что российские оккупанты активно давят на позиции украинских защитников на Покровском направлении. Силы обороны пытаются не допустить дальнейшего продвижения врага, однако, иногда вынуждены отступать, чтобы не попасть в оперативное окружение.

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