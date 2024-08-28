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Жесткие бои за Покровск: Ступак заявил о значительном прорыве россиян

Юлия Закрепа
28 августа 2024, 15:36
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Россияне не прекращают продвигаться на Покровском направлении - ситуация ухудшается.
Жесткие бои за Покровск: Ступак заявил о значительном прорыве россиян
РФ будут штурмовать Покровск / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, скришот: deepstatemap

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что уже на следующей неделе или через неделю увидим первые бои за город Покровск.

"Россияне поняли, с какой целью проводится отвлекающий маневр в Курской области, и они не перебрасывали свои силы с Покровского направления. Наоборот, это направление только усиливают. Возможно, уже на следующей неделе или через неделю, мы увидим первые бои за город Покровск. К сожалению, россияне продвигаются вперед. Если зимой они были в 50 километрах от Покровска, то сейчас уже почти дошли до города", - отметил Ступак в эфире телеканала "Еспресо".

По словам военного эксперта, возникают вопросы к местной власти Покровска.

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"Эти вопросы первыми озвучили именно военные. Они отмечают, что в Покровске наблюдают то же, что происходило в Бахмуте, Соледаре, Авдеевке, Марьинке и других городах: вместо строительства фортификационных сооружений средства тратили на благоустройство города. Как результат, россияне приблизились", - подчеркнул Ступак.

Жесткие бои за Покровск: Ступак заявил о значительном прорыве россиян
Какая ситуация под Покровском / скриншот: deepstatemap

Кто такой Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Ситуация на фронте - наступление РФ на Покровск

Напомним, что военный эксперт Игорь Романенко дал неутешительный сценарий наступления РФ на Покровск. На Покровском направлении враг уже захватил Желанное, Заветное, Камышевка, Птичье. Очередное мини-окружение наблюдается возле населенного пункта Карловка, рядом с рекой Волчья.

Оккупанты достигли успехов на Покровском направлении. В свежем отчете аналитиков Института изучения войны, геолокационные кадры, опубликованные 27 августа, подтверждают, что российские войска продвинулись более чем на два километра от своих последних подтвержденных позиций.

Владимир Зеленский рассказал о ситуации на Покровском направлении. Он отметил, что российское продвижение в направлении Покровска было бы неизбежным, независимо от количества украинских бригад, привлеченных к боевым действиям. Ситуация с Бахмутом может повториться.

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