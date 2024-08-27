Откроет путь к двум крупным городам: эксперт раскрыл угрозы наступления РФ на Покровск

На Покровском направлении враг уже захватил Желанное, Заветное, Камышевка, Птичье.

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Из Покровска продолжают эвакуацию / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: deepstatemap

Военный эксперт Игорь Романенко рассказал о том, что происходит на фронте и какова ситуация на Покровском направлении.

"Сейчас самая главная цель на этом участке фронта - остановить продвижение врага. Это первая задача стратегически-оборонной операции Сил обороны Украины, но этого не происходит, потому что нет соответствующих средств и ситуация существенно в нашу пользу не меняется. Враг там имеет достаточно сил, чтобы продвигаться вперед. Если у них не получается с лобовыми атаками, то они движутся по флангам. Россияне создают мини-окружение и нашим воинам приходится отступать", - рассказывает военный эксперт для ТСН.

На Покровском направлении враг уже захватил Желанное, Заветное, Камышевка, Птичье. Очередное мини-окружение, по словам Игоря Романенко, наблюдается возле населенного пункта Карловка, рядом с рекой Волчья.

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"От Карловки нашим военным уже нужно отходить, потому что врагу на севере удалось захватить дорогу возле населенного пункта Мариновка. Таким образом россияне отрезали от сообщения населенные пункты Михайловку, Мемрик, Калиново и Карловку. Потеря контроля над автодорогами - это существенное ослабление стабильности и устойчивости обороны. Это очень опасно. Именно поэтому здесь требуется нанесение стратегических ударов по скоплению противника, чтобы остановить его продвижение", - отмечает Игорь Романенко.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Некоторые эксперты отмечают, что взятие Покровска откроет россиянам путь для атак на Днепропетровскую область, Днепр и на Запорожье.

"Благодаря нашим действиям на Курщине, россияне частично уже сняли с фронта войска и перебросили их в Россию. Известно о переброске боевых частей из Харьковского, Купянского, Херсонского и Запорожского направлений. Но с Покровского и Торезского направлений частей не снимали. Они продолжают свое наступление и там послаблений нет. Поэтому угрозы для Запорожья от этого наступления я не вижу, его россияне скорее всего отложили до лучших времен. Что касается Днепра, то до него далеко и, чтобы подвинуть на город, оккупантам придется собрать много сил. А их, как известно, сейчас у Путина нет", - заключает Игорь Романенко.

Какая ситуация под Покровском\ / скриншот: deepstatemap

Романенко добавляет, что дальнейшее продвижение противника, в нынешних условиях, возможно на запад, чтобы потом повернуть на север на агломерацию Славянск-Краматорск. Или же враг может продвинуться на запад, чтобы потом пойти южнее на Курахово или еще дальше на запад, чтобы зайти в тыл нашей группировке, которая обороняет Угледар.

Ситуация на фронте

Напомним, что РФ готовится к прорыву, чтобы захватить ключевую высоту под Покровском. На Донецком направлении ситуация остается сложной и ухудшается. Последние обновления свидетельствуют о том, что враг захватил Новогродовку и пытается закрепиться там, в частности в многоэтажках.

В ISW заявили, что россияне прорвались под Торецком и Покровском. Аналитики сообщили, что путинские войска подошли к Новогродовскому горсовету в центре города и якобы захватили его. Войска РФ недавно продвинулись вблизи Покровска. Геолокационные кадры, показывают, что россияне продвинулись к восточной Карловке.

Стало известно, что Украина контролирует 1294 км² в Курской области. ВСУ взяли под контроль 31 квадратный километр территории в Курской области за последнюю неделю. Александр Коваленко подчеркнул, что, несмотря на расширение украинского контроля в Курской области, российские официальные лица проявляют все большее равнодушие к этому региону.

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