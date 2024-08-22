'Россияне меняют поведение': офицер ВСУ объяснил отступления на Покровском направлении

Офицер ВСУ отмечает, что украинские военные на Покровском направлении вынуждены отступать, чтобы выровнять фронт и сохранить жизнь личного состава.

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Офицер ВСУ рассказал о ситуации на Покровском направлении / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские оккупанты на Покровском направлении пытаются наступать в направлении Новогродовки и постоянно атакуют дорогу, соединяющую Карловку с городом Покроск. Об этом в эфире "Суспільне. Студия" рассказал пресс-офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"Бои выходят на трассу Покровск-Карловка, в районе населенного пункта Николаевка", - отмечает военный.

Он также отметил, что отступление украинских защитников с определенных позиций на Покровском направлении является обычной военной тактикой.

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"Мы делаем постоянно запасные позиции, на все случаи с момента полномасштабного вторжения. Надо быть готовым абсолютно. А наши отходы связаны лишь с тем, что они действительно идут, как тот бульдозер, который все разрушает. Поэтому находиться там нет смысла. Вот мы вынуждены отходить. Но говорю: это не бежать и сдавать фронт. Это - отход. И это - также один из видов боя. Чтобы выровнять фронт, чтобы сохранить жизнь здоровья военнослужащих", - указывает Цехоцкий.

Сергей Цехоцкий отметил, что массового перемещения военной техники на этом направлении не наблюдается. По его словам, российская армия стала реже использовать авиацию на Покровском фронте, вероятно, из-за недостатка самолетов и эффективной работы украинских систем ПВО. В то же время удары 250-килограммовыми авиабомбами и пехотные штурмы продолжаются.

"Они постоянно немного меняют поведение. Они понимают, что идти большой группой - это подвергаться тому, что может прилететь тот же арт снаряд. Поэтому стараются маленькими группами перемещаться, не более двух человек. Доходить до определенной точки, ждать подкрепления и накапливать живую силу", - резюмировал он.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Цехоцкий? Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты приблизились к городу Покровск в Донецкой области, находясь всего в 10 км от его окраин, сообщил руководитель МВА Сергей Добряк.

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что даже если российские войска достигнут города, они застрянут в пригородах и промышленных зонах.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что ситуация на Покровском направлении фронта ухудшается, и необходимо менять подход.

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