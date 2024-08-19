Ситуация на Покровском направлении ухудшается: как ВСУ могут изменить стратегию

Сейчас россияне сосредоточились на продвижении в сторону трассы Константиновка - Покровск, говорит военный эксперт.

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Ситуация на Покровском направлении ухудшается / коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Ситуация на Покровском направлении фронта в Украине ухудшается и требует изменения подхода. Об этом заявил генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко, передает 24 канал.

"Нужно стратегически менять всю ситуацию для начала путем нанесения войскам массового поражения. Возможно, перенести акценты с поражений на территории Крыма и России, потому что ситуация, на мой взгляд, этого требует", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас россияне сосредоточились на продвижении в сторону трассы Константиновка - Покровск, концентрируют свои силы возле Торецка и Часового Яра.

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Он также добавил, что на этом направлении не уменьшилась частота использования авиации: россияне бьют КАБами, которые подкрепляют удары из артиллерии.

Покровск / Инфографика: Главред

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Ситуация на Покровском направлении - что известно

Напомним, пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения "Червона калина" Нацгвардии Украины Николай Коваль сообщал, что ситуация на Покровском направлении фронта остается тяжелой. Враг применяя различные тактики непрерывно пытается продвигаться в сторону Покровска.

Руководитель МВА Сергей Добряк заявлял, что российские оккупанты приблизились к городу Покровск в Донецкой области. Войска РФ находятся всего в 10 км от окраин города.

Кроме того, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин говорил, что целью российского наступления в Донецкой области остается город Покровск и Мирноград. Враг безуспешно пытается прорвать оборону украинских войск на этом направлении.

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