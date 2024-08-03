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"Помогите вывезти детей": волонтер из Покровска эмоционально обратилась к украинцам

Анна Ярославская
3 августа 2024, 11:15
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Покровск - цель номер один у оккупантов. Более 70 животных из приюта нуждаются в срочной помощи.
Дарья Корх
Дарья Корх спасает животных на Донбассе с 2014 года / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/dasha.korkh

Украинский приют для животных из Донецкой области нуждается в помощи - более 70 "хвостов" необходимо эвакуировать. Приют находится в городе Покровск - на самом горячем направлении украинского фронта.

Хозяйка приюта "Покровское общество защиты животных" - Дарья Корх. Вместе с командой она спасает животных с 2014 года. Большинство "хвостов" - глубокие инвалиды.

За время своей волонтерской деятельности Даша оказала помощь более 1,3 тыс. животных. В приюте живут не только коты и собаки, но также птицы и даже ежики.

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Только за год она помогла найти дом более 50 "хвостам" из Донбасса. Также девушка активно помогает украинским защитникам, принимает животных с "нуля" и занимает активную гражданскую позицию.

Пес по имени
Пес по имени "Дед" был спасен из Песок 6 лет назад / Фото: facebook.com/dasha.korkh/
'Помогите вывезти детей': волонтер из Покровска эмоционально обратилась к украинцам
Фото: facebook.com/dasha.korkh/
Даша со спасенными животными
Даша со спасенными животными / facebook.com/dasha.korkh

"Долгих 8 лет мы строили свой реабилитационный центр для животных, но, к огромному сожалению, война вынуждает нас покинуть наш дом", - написала Дарья на своей странице в Facebook.

По ее словам, благодаря помощи неравнодушных украинцев удалось купить дом для обустройства приюта в селе в Черкасской области. Теперь необходимо перевезти животных.

"Для эвакуации нужно нанять две огромные фуры, вывезти вольеры, будки, мебель и самих детей. Вывезти 10 лет волонтерства и жизни", - написала Даша.

Действующий приют в Покровске, который она вынуждена покинуть, отдадут бесплатно для проживания людям с животными.

Для спасения "хвостов" из прифронтового Покровска нужно всего 65 тысяч гривен.

Реквизиты для помощи

Карта Приват банк: 5168745612467255

Карта Монобанк: 5375411421270013

PayPal: dkorh354@gmail.com

В связи с приближением линии фронта вывозить приют из города нужно как можно скорее.

"Покровск - цель номер один у "соседей". Стать бомжом в 40 лет - это жуткое непринятие. Помогите мне вывезти детей в Черкасскую область", - обратилась к украинцам волонтер.

Покровское направление фронта - что сейчас происходит

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении продолжаются самые тяжелые бои. Это направление требует особого внимания и усиленного ответа российским оккупантам.

Вечером 1 августа аналитики мониторингового канала DeepState сообщили, что оккупационная армия РФ захватила Веселое на Покровском направлении Донецкой области. Как уточняется в сообщении, ситуация остается критической и при этом она продолжает ухудшаться.

В ночь на 1 августа аналитики сообщили, что российские оккупанты захватили Тимофеевку на Покровском направлении, а также продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области.

Как пишет издание The New York Times, сейчас российские оккупанты находятся всего менее чем 20 километрах от Покровска.

Потеря Покровска может поставить под угрозу всю стратегическую линию снабжения Сил обороны.

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