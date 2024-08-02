На Покровском направлении идут жесткие бои: Зеленский пообещал 'усиленный ответ' РФ

Президент заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

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Покровское направление требует усиленного ответа оккупантам - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, СтратКом ВСУ

На Покровском направлении продолжаются наиболее жесткие бои. Это направление требует особого внимания и усиленного ответа российским оккупантам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Доклад Главкома Сырского по фронтовой ситуации, и самое внимательное, конечно, по Покровскому направлению. Там неизменно наиболее жесткие бои, и это направление требует наших наиболее усиленных ответов оккупанту", - отметил президент.

Зеленский отметил, что каждая бригада и подразделение на Покровском направлении играют ключевую роль в защите государства. По его словам, украинские защитники, которые сохраняют устойчивость на этом направлении и защищают позиции несмотря на штурмы оккупантов, "во многом держат основу защиты и на всем востоке нашей страны".

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"При этом мы не уменьшаем внимания и ко всем другим направлениям на фронте - в Донецкой области, а также на Харьковщине и в южных наших областях. Я благодарен каждому и каждой, чья храбрость в полной мере работает на Украину", - подчеркнул Зеленский.

Также президент заслушал доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. Однако, по словам главы государства, его детали непубличные. Кроме этого, Зеленский провел совещание и с командой Министерства обороны.

"Готовим новые и абсолютно современные решения для наших воинов, которые точно уберут много лишней бюрократии и бумажной работы из подразделений. Уже скоро эти решения будут представлены нашему обществу. Имеют действительно инновационный вид", - добавил он.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, соучредитель проекта DeepState Руслан Микула сообщил, что самая сложная ситуация сейчас на Покровском направлении, где Украина потеряла много сел и территорий. Россия перебрасывает новые бригады, которые ранее были разбиты, на фронт.

Также остается сложной ситуация в Харьковской области. Российские войска активно действуют в районе Волчанска, пытаясь захватить город.

Как сообщал Главред, оккупанты атакуют в районе Макеевки и Боровой и достигают определенных успехов. Командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр Владимир Фокин сообщил, что враг продвигается по левому флангу и перебросил часть сил и ресурсов туда.

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