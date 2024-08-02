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РФ готовится к большому штурму Волчанска: в ВСУ раскрыли критическую ситуацию

Юлия Закрепа
2 августа 2024, 15:55обновлено 2 августа, 16:25
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Во время одиночного перемещения россияне также пытаются накопить личный состав в подвальных помещениях.
РФ готовится к большому штурму Волчанска: в ВСУ раскрыли критическую ситуацию
Что происходит на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, скришот: deepstatemap

Военные сообщили, что в Харьковской области ситуация остается сложной. Наибольшую активность армия РФ проявляет в районе Волчанска. Кроме того, захватчики готовятся проводить новые штурмы.

В пресс-службе оперативно-тактической группировки "Харьков" сообщили, что оккупанты атакуют позиции Сил обороны и пытаются взять под свой контроль город Волчанск.

"В Волчанске враг провел эвакуацию санитарных потерь, осуществил внутреннюю ротацию личного состава и осуществил обеспечение передовых позиций боекомплектом и провизией. В квартале девятиэтажек проводит подготовительные мероприятия к штурмовым действиям", - говорится в сообщении.

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Кроме того, во время одиночного перемещения россияне также пытаются накопить личный состав в подвальных помещениях, чтобы наступать на позиции украинских защитников.

Также отмечается, что возле Глубокого была зафиксирована перегруппировка штурмовых групп. Также войска РФ провели минирование.

РФ готовится к большому штурму Волчанска: в ВСУ раскрыли критическую ситуацию
РФ продвигается под Волчанском / скриншот: deepstatemap

Что за город Волчанск?

Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - наступление России

Напомним, что военные аналитики заявили, что РФ, вероятно, захватила весь агрегатный завод. На опубликованных фото видно, как ВСУ нанесли удар с беспилотника по большой куче боеприпасов в части Волчанского агрегатного завода. Это указывает на то, что российские войска, вероятно, захватили весь завод.

В ВСУ заявили, что РФ готовит новый штурм на Харьковщине и назвали направление удара. Известно, что в течение текущих суток враг возобновил атаки. По состоянию на утро произошло 7 боевых столкновений, из них 5 еще продолжаются. Украинские войска продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны.

Александр Сырский заявил, что РФ хочет прорвать оборону ВСУ, идут жесткие бои. Российские оккупанты продолжают сосредотачивать свои усилия на Покровском направлении в Донецкой области. Там захватчики бросают в бой свои самые опытные штурмовые подразделения.

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