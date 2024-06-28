РФ может открыть новую горячую точку в Харьковской области: в США раскрыли детали

Оккупанты агрессора России могут расширить попытаться расширить фронт на севере Харьковской области, утверждают аналитики Института изучения войны.

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Оккупанты могут обострить ситуацию на Золочевском направлении - ISW / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Российские оккупанты могут открыть новую горячую точку на севере Харьковской области. Диверсионно-разведывательная группа противника на днях провела штурм границы на Золочевском направлении на северо-западе от Харькова. Пока оккупанты там наступления не начали. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что в Генштабе ВСУ заявили об отражении вражеского штурма возле села Сотницкий Казачок на северо-западе от Золочева. В Госпогранслужбе уточнили, что ДРГ россиян перешла на украинскую территорию вблизи этого населенного пункта.

Один из так называемых российских военкоров говорил, что оккупанты, судя по всему, пытаются изучить украинскую оборону в этом районе, а нападение там – часть "планов" РФ по созданию оперативной неопределенность вдоль границы на северо-востоке Украины.

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Также наблюдатели вспомнили о заявлении президента Зеленского 26 мая о подготовке вражеских сил к новому наступлению и концентрации группировки в 90 км северо-западнее Харькова. Враг может пойти на операцию на юг – в направлении Золочева – или на запад Сумской области.

"Эта оперативная неоднозначность является частью усилий России по дальнейшему фиксированию и перетягиванию украинских сил вдоль более широкого фронта на севере Харьковской области", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Ситуация на севере Харьковской области – главные новости по теме:

Российская группировка войск в 30 тысяч оккупантов завязла в Волчанске, написали журналисты Forbes. Бойцы Сил обороны Украины, вероятно, разгромили там элитную бригаду ВДВ оккупантов. Враг попал в ловушку на химическом заводе и вряд ли там долго продержится.

Войска РФ провели атаки вблизи села Сотницкий Казачок на севере Харьковщины, рассказали в Deep State. Враг действовал не линейными подразделениями, а силами ДРГ.

Наступление на Харьковщине грозит для РФ катастрофой, пишет Bild. Оккупанты не достигли своих "целей" и теперь им приходится перебрасывать на север области войска с других направлений. У россиян дефицит военной техники, а Силы обороны наносят по вражеским войскам болезненные удары.

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