РФ может открыть новую горячую точку в Харьковской области: в США раскрыли детали

Российские оккупанты могут открыть новую горячую точку на севере Харьковской области. Диверсионно-разведывательная группа противника на днях провела штурм границы на Золочевском направлении на северо-западе от Харькова. Пока оккупанты там наступления не начали. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что в Генштабе ВСУ заявили об отражении вражеского штурма возле села Сотницкий Казачок на северо-западе от Золочева. В Госпогранслужбе уточнили, что ДРГ россиян перешла на украинскую территорию вблизи этого населенного пункта.

Один из так называемых российских военкоров говорил, что оккупанты, судя по всему, пытаются изучить украинскую оборону в этом районе, а нападение там – часть "планов" РФ по созданию оперативной неопределенность вдоль границы на северо-востоке Украины.

Также наблюдатели вспомнили о заявлении президента Зеленского 26 мая о подготовке вражеских сил к новому наступлению и концентрации группировки в 90 км северо-западнее Харькова. Враг может пойти на операцию на юг – в направлении Золочева – или на запад Сумской области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.