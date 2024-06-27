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Наступление на Харьковщине грозит для РФ катастрофой: враг идет на крайние меры - Bild

Юрий Берендий
27 июня 2024, 18:34обновлено 27 июня, 19:45
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Аналитик Bild отмечает, что ситуация для россиян на Харьковщине ухудшается, в частности, из-за дефицита военной техники, который РФ не способна перекрывать.
Наступление на Харьковщине грозит для РФ катастрофой: враг идет на крайние меры - Bild
Ситуация для российских войск на Харьковщине становится катастрофической / Коллаж Главред, фото: Bild, скриншот из видео

Российские оккупанты бросают в бой на Харьковском направлении "буханки" из-за дефицита бронированной техники. Ситуация для россиян на Харьковщине становится все более катастрофической. Об этом сообщает аналитик ВILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке,

"Наступление ВС РФ в Харьковской области оборачивается все большей катастрофой. Им не удалось ни захватить Харьков, ни создать "буферную зону" вдоль границы, чтобы обезопасить Белгород. А теперь из-за тяжелых боев туда приходится перебрасывать людей и технику с других участков фронта", - отметил он.

Кроме того, аналитик указывает, что ситуацию для россиян на Харьковском направлении ухудшает значительный дефицит бронетехники.

видео дня

Он добавил, что Силы обороны Украины ежемесячно уничтожают примерно 80 танков и 250 БМП и БТР российской армии. Кроме того, РФ не успевает восстанавливать утраченную в ходе боевых действий технику.

"Из-за этого сейчас затруднено снабжение российской группировки в Волчанске. Туда ведет одна дорога длиной 5 км (на карте), которую постоянно обстреливают ВСУ. При отсутствии бронетехники россияне отправляют по ней гражданскую технику без надлежащей защиты", - добавляют в Bild.

Эксперты приводят в приложении одну из записей на которой четко видно использование российскими войсками советского УАЗ-2206, более известного как "буханка" или "таблетка". Также россияне активно применяют и классические УАЗ-469.

По словам Репке, гражданскую технику бросают в бой и в направлении села Глубокое.

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Бои на Харьковщине - что известно о ситуации в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов заявил о планах расширения принудительной эвакуации семей с детьми из опасных районов на Боровском и Купянском направлениях Харьковской области.

В то же время, на еще одном участке границы с РФ на Харьковщине возле села Сотницкий Казачок на границе Харьковской области, начались бои, о чем сообщает Deep State. Российские оккупационные силы осуществляют атаки с использованием диверсионных групп.

Также, российские войска остаются заблокированными на территории агрегатного завода в Волчанске. Представитель отдела коммуникаций оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев сообщил, что у оккупантов остается три возможных варианта дальнейших действий.

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