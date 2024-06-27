На Харьковщине расширят принудительную эвакуацию: Синегубов раскрыл, кто в зоне риска

Местные власти стремятся принять решение о принудительной эвакуации семей с детьми.

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На Харьковщине принудительно эвакуируют людей / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области планируют расширить принудительную эвакуацию семей с детьми из опасных районов на Боровском и Купянском направлениях.

В эфире телемарафона он пояснил, что принудительная эвакуация касается десятков населенных пунктов в зоне опасности и десятков семей.

"По Купянскому направлению, учитывая, что серая зона несколько увеличилась, мы рассматриваем и будем принимать решение на ближайшем Совете обороны области по обязательной эвакуации в принудительный способ семей с детьми", - отметил председатель Харьковской ОГА. видео дня

Также председатель ОВА отметил, что местные власти стремятся принять решение о принудительной эвакуации семей с детьми из Боровского направления Изюмского района.

"Там под эвакуацию подпадают 13 населенных пунктов и около 20 семей. Небольшое количество, но мы должны принять все меры по эвакуации, потому что самостоятельно люди выезжать не хотят", - пояснил он.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Ситуация на Харьковщине: что известно

Напомним, что россияне пытаются пробиться к возвышенности на Харьковщине. Аналитик Defense Express сообщил, что противник имеет целью разрезать группировку ВСУ на два участка, чтобы контролировать зону Боровой. Покровское, Кураховское направления остаются для противника приоритетными.

Экс-командир "Айдара" назвал новый план РФ на Харьковщине. Силы обороны Украины заставили российское командование принять решение о переходе от наступления к глухой обороне в ходе боев на Харьковщине. Командованию РФ пришлось перебрасывать на Харьковщину больше подразделений, чем планировалось.

Военный Юрий Федоренко рассказал, как ВСУ сорвали наступление россиян на Харьковщине. Россияне после попытки наступать в Харьковской области увязли на этом направлении - это произошло благодаря мощному сопротивлению Сил обороны. Россияне не прекращают готовить свой личный состав.

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