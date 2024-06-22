Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95: в Харькове прогремела серия взрывов

В ночь на 22 июня во время масштабной воздушной тревоги в Харькове прогремели взрывы. В то же время четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Об этом сообщила Полиция Харьковской области и Воздушные силы ВСУ.
"Внимание! В Харькове слышны взрывы. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - отметили в сообщении, опубликованном в 23:42.
По данным "Суспільного", в 00:03 за пределами Харькова повторно прозвучала серия взрывов.
"Зафиксирован взлет 4 бортов ТУ-95МС с авиабазы Оленья. Тревогу не игнорируем!", - отметили в Воздушных силах.
В то же время в Украине зафиксировали движение "Шахедов". По данным Воздушных сил, группа БПЛА движется вдоль Одесской и Николаевской областей курсом на Винницкую область. Вторая группа беспилотников курсируют на Кировоградщине в направлении Черкасской области.
Кроме этого, военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. Также в акваторию Черного и Азовского морей выведены четыре ракетоносителя. Их общий боезапас - до 28 крылатых ракет "Калибр".
Что такое баллистическая ракета?
Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление.
По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета:
- Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
- Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).
- Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км).
Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.
Когда ракеты могут попасть на территорию Украины
Согласно данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", вылет четырех Ту-95МС, вероятно, боевой. Вражеские самолеты летят на пусковые рубежи в юго-восточном направлении.
В районе Энгельса самолеты РФ будут около между 02:00 и 03:00. В случае пусков ракеты можно ожидать в Украине в 02:30 - 03:30.
В районе Каспийского моря вражеские бомбардировщики будут ориентировочно в 03:30 - 04:30. Если оттуда состоятся пуски, то в украинском воздушном пространстве ракеты могут появиться в ориентировочно в 04:20 - 05:20.
Атаки РФ по территории Украины - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 20 июня россияне запустили по Украине БПЛА. Во время ночного налета дронов повреждены объекты энергетики в 4 областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.
Напомним, в ночь на 19 июня враг атаковал Украину дронами-камикадзе "Шахед". Под удар попала Львовская область. ПВО уничтожила 5 из 5 "Шахедов", которые атаковали Львовскую область. "Прилет" произошел в селе Малехов, там получил ранения 70-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также в ночь на 14 июня Россия атаковала Украину ракетами различных типов, которые летели в основном на запад. В общем россияне запустили 31 средство воздушного нападения - 14 ракет воздушного и наземного базирования и 17 ударных беспилотников.
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