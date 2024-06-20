Ночная атака дронов: РФ повредила теплоэлектростанцию ДТЭК, ранены 3 энергетика

Во время воздушной атаки ночью 20 июня страна-агрессор Россия атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Ранены три энергетика.
"Еще одна трудная ночь для украинской энергетики. Россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК", - сообщили в компании.
Также серьезно повреждено оборудование станции. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.
"Это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании за последние три месяца. С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 53 работника были ранены, трое энергетиков погибли", - добавили в компании.
Ночная атака РФ 20 июня 2024
В ночь на 20 июня в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за взлета вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Кроме того, фиксировалось движение российских БПЛА типа "Шахед". Утром в четверг стало известно о последствиях ночной атаки на Украину.
В Киевской городской военной администрации, ночью 20 июня силы ПВО уничтожили все вражеские цели, которыми россияне атаковали столицу. В столице не зафиксированы разрушения, пострадавших тоже нет.
В Укрэнерго сообщили, что в ходе ночного налета вражеских дронов повреждены объекты энергетики в 4 областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.
По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили пять ракет и 27 "шахедов".
Что известно о ДТЭК?
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
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