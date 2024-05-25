Сколько в Украине будут применять графики отключения света: в ДТЭК ответили

До момента восстановления поврежденной генерации, отключения электроэнергии остаются единственным способом балансировки энергосистемы, заявил Дмитрий Сахарук.

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Когда удастся восстановить энергосистему Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Виталий Коваль

Отремонтировать поврежденные объекты генерации света в Украине быстро не получится. Восстановление поврежденной электрогенерации в Украине может занять до 10 месяцев. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

По его словам, российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины привели к серьезным повреждениям объектов генерации, в частности на тепловых и гидроэлектростанциях. Общий объем повреждений составляет до 8 ГВт.

"Основная причина, почему мы имеем дефицит, это разрушенная или поврежденная генерация. У нас нет возможности изготовить тот объем электроэнергии, чтобы ее хватило на всех", - отметил Сахарук. видео дня

Восстановление этих объектов требует значительных усилий и ресурсов. Исполнительный директор ДТЭК заявил, что в определенных случаях ремонтные работы могут длиться до 10 месяцев.

Сахарук отметил, что сейчас важнейшей задачей является обеспечение эффективной работы противовоздушной обороны для защиты энергетических объектов от возможных атак. Ведь уже были случаи, когда отремонтированные объекты подвергались повторным атакам со стороны России.

Исполнительный директор ДТЭК пояснил, что до времени восстановления объектов генерации, отключение электроэнергии остается единственной возможностью балансировки системы. "Укрэнерго" устанавливает лимиты на распределение электроэнергии, но выделенных объемов не хватает на полное удовлетворение потребностей потребителей.

Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Отключение света в Украине - новости по теме

Напомним, 14 мая в Украине зафиксировали серьезный дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов и роста потребления. Тогда энергетики впервые в этом году ввели аварийные отключения света во всех регионах Украины, которые применяют и по сей день.

Потепление снизило потребление, но полностью избежать отключений пока не удастся, отметил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Вероятно, отключения будут и летом, и осенью, пока система не восстановится.

В субботу, 25 мая, "Укрэнерго" планировало отключать электроэнергию потребителям только на 2 часа - с 20:00 до 22:00. Однако время ограничений продлили до 24:00.

Как сообщал Главред, Трипольская ТЭС (Киевская область) и Змиевская ТЭС (Харьковская область) подверглись разрушениям на 80% в результате российских атак, сообщил технический директор "Центрэнерго" Евгений Гарькавый. Их восстановление займет 1,5-2 месяца, но самая большая проблема - это уничтоженное и дорогостоящее оборудование.

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