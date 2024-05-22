Новые графики отключения света в Украине: где и когда не будет электроэнергии

Отключения электроэнергии сегодня в Украине стало привычным явлением. Обстрелы российских оккупантов привели к тому, что в стране проблемы с оборудованием и генерацией. Графики почасовых отключений света будут действовать 22 мая с 19:00 по 00:00.
Когда отключат электричество
Как сообщают в Укрэнерго, во всех областях Украины как для предприятий, так и для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений.
22 мая свет могут отключать вечером на 5 часов – с 19:00 до 0:00
Графики отключения света Киев
"Киев, Киевщина, Одесчина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию "Укрэнерго", графики отключений сегодня будут действовать с 19:00 до 24:00", - указано в сообщении ДТЭК.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Когда не будут отключать свет
В ДТЭК уточнили, что в период с 07:00 до 18:00 отключения света пока не прогнозируются. Чтобы быть готовыми к разным обстоятельствам, следует заранее зарядить телефоны, фонарики и пауэрбанки. Мощными электроприборами сеть лучше не перегружать.
Как узнать, когда будут отключать свет
Графики отключения света Днепр и область можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке. Свои графики отключения света Полтава и область может узнать там же. Графики отключения света Львов и область увидит в таблице, где прописывается адрес и показаны все очереди отключения.
Где узнавать, почему отключили свет
Также известно, где узнавать, почему отключили электроэнергиию, например, не по графику и в случаях, когда блекаутов, по идее, быть не должно.
Киев и область
В Киеве можно узнать информацию на сайтах ДТЭК и YASNO.
Также есть и чат-боты ДТЭК в Telegram: по Киеву – ДТЭК КЭС, а в области - ДТЭК КРЭС
Телефоны: для Киева – 1588, 044 202 1588. Мобильные номера – тот же 044 202 1588, но с кодами 067, 050 и 073.
Киевская область: 044 459 07 40, мобильный – такой же, но с приставками 067, 099 и 093.
Харьков
В Харьковском городском совете сообщили, что информацию об отключения можно узнавать по номерам: (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413. Колл-центр, как обещают, работает ежедневно и круглосуточно. Можно загрузить на смартфон андроид и айфон приложение Харэнерго.
Львов
Почему проблемы со светом во Львове, можно узнать на сайте Львовоблэнерго. Можно позвонить и по телефонам: 0-800-30-15-68, 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.
Днепр
Нужно позвонить по следующим телефонам: 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00. Можно пользоваться и чат-ботами в Telegram и Viber.
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