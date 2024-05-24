Графики отключения света 25 мая: времени с электроэнергией будет значительно больше

В Украине 25 мая будут выключать свет для бытовых и промышленных потребителей.

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Графики отключения света будут действовать 25 мая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине 25 мая будут выключать свет во всех регионах. Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей. Об этом сообщает Укрэнерго.

Отключения света ожидаются с 20:00 до 22:00 - в часы максимального вечернего потребления.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет. Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго", - говорится в сообщении. видео дня

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, 14 мая в Украине зафиксировали серьезный дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов и роста потребления. Тогда энергетики впервые в этом году ввели аварийные отключения света во всех регионах Украины, которые применяют и по сей день.

Потепление снизило потребление, но полностью избежать отключений пока не удастся, отметил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Вероятно, отключения будут и летом, и осенью, пока система не восстановится.

Как сообщал Главред, в Украине будут разрабатывать проект постановления относительно справедливых графиков отключений электроэнергии в регионах. Министерство энергетики и "Укрэнерго" получили задание от премьер-министра Дениса Шмыгаля разработать рациональные и равномерные графики отключений для потребителей.

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