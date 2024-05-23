150 тыс. в год: почему россияне не обращают внимание на "двухсотых" оккупантов - эксперт

Алексей Гетьман утверждает, что для России такие потери являются ничтожными.

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У россиян очень большие потери, но РФ не обращает на них внимание / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, facebook.com/alexeyhetman

Российские оккупанты не пытаются беречь свои силы и бросают в штурм огромное количество своего "пушечного мяса". Лишь в год на фронте потери РФ составляют 150 тысяч оккупантов. Об этом во время чата на Главреде заявил военный эксперт, майор ВСУ Алексей Гетьман.

Почти за три года РФ потеряет полмиллиона российских оккупантов. Однако такие потери на поле боя не имеют для России никакого значения.

"Примерно столько же (150 тысяч россиян - Главред) в России ежегодно погибает от некачественного алкоголя, то есть 150 тысяч россиян ежегодно умирает от "боярышника". Что для них могут означать такие потери на поле боя? Это ни о чем", - сказал Гетьман. видео дня

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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Напомним, оккупационные войска России продолжают свои наступательные операции на многих направлениях. Вражеские силы открыли новый фронт на севере Харьковской области и способны атаковать границу в районе Сумской области. На Донбассе главным направлением удара остается Часов Яр, оккупация города нужна противнику для реализации ключевой цели - захвата всей Донецкой области.

Страна-агрессор Россия не планирует захватывать Харьков во время активизации своего наступления на Харьковщине. Захватчики имеют минимальную и максимальную цель во время этого наступления, и минимальной они уже добились, считает командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Не исключено, что наступление РФ продлится до ноября и может иметь тактические успехи, но прорыва фронта не будет, в целом война еще на несколько лет, считает майор ВСУ Алексей Гетьман.

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