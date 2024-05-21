До конца июня РФ будет наступать и попытается при помощи Китая заморозить войну – Свитан

Российские войска не смогут подойти к Харькову, но способны продвинуться в Сумской области до второй линии обороны, считает военный эксперт Роман Свитан.

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Фронт к концу июня стабилизируется, Запад решил вопрос с ударами по России – Свитан / Главред

Оккупационные войска России продолжают свои наступательные операции на многих направлениях. Вражеские силы открыли новый фронт на севере Харьковской области и способны атаковать границу в районе Сумской области. На Донбассе главным направлением удара остается Часов Яр, оккупация города нужна противнику для реализации ключевой цели – захвата всей Донецкой области. Украина ожидает получения западного оружия для стабилизации ситуации.

В интервью Главреду полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан рассказал, почему войска РФ начали новое наступление в Харьковской области, оценил угрозы для Сумской, Киевской и Черниговской областей, назвал главное направление удара оккупантов на фронте, сделал прогноз о стабилизации ситуации и ее развитии, проанализировал, на сколько еще хватит российского военного потенциала России и объяснил, как может повлиять помощь Китай россиянам в ходе войны.

Российские оккупанты проводят операцию на севере Харьковской области. Фиксируется их определенное продвижение. Как вы оцениваете ситуацию? В чем задумка россиян? Противник пытается создать "санитарные зоны" или строит плацдармы для будущего наступления на Харьков?

Россияне сейчас реализуют как минимум три задачи: первая – военная, остальные две – политические.

Военная задача заключается в попытке растянуть линию фронта. Противник на Харьковском направлении пытается вытащить на себя наши резервы, чтобы мы сняли силы с Покровского направления. Именно Покровское направление сейчас является основным направлением российского удара. Россияне совершают до 30 атак к Покровску: со стороны Авдеевки, из-под Донецка, и со стороны Старомайорского, с юга, на Времевский выступ. Там находятся их основные резервы – мотострелковые подразделения, которые уже готовы ворваться в прорывы и выйти на этом направлении на оперативный простор. Поэтому военная задача наступательных действий в районе Харькова состоит в отвлечении украинских резервов.

Первая политическая задача – показать так называемые победы. Последние несколько недель у россиян нет положительных сведений с восточного фронта. В районе Часового Яра и Очеретино они уперлись в наши редуты и не могут продвинуться. Потому им понадобилось какое-то новое скрепное победобесие, которое и реализовали в районе Харькова.

Вторая задача из области политики – создание положительной информационной подушки на фоне визита Путина к Си Цзиньпину. Нужен был хотя бы какой-то позитивный момент.

В целом, все эти задумки россиян были нами прогнозированы. Они лежат в канве задач, которые стремится воплотить их военно-политическое руководство.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, что будет с войсками России к концу года:

Существует ли угроза того, что россияне могут подойти к Харькову и взять под контроль трассы, которые ведут к городу?

Россияне к Харькову точно не подойдут. Чтобы взять трассы, которые ведут в город, им нужно пройти весь областной центр. Основные трассы там идут с востока на запад. Трассы уходят на запад и на северо-запад, без контроля над Харьковом до них не добраться. Проблемы здесь никакой нет. Сейчас у российских войск есть возможность на расстоянии 20 километров доставать до окружной дороги. Но это восточная трасса – на Белгород. По ней никто ничего подвозить не будет.

Противник не будет двигаться на Харьков, поскольку для этого у него нет ни сил, ни средств. Движение будет, в основном, в сторону Волчанска. Причем им интересен не сам Волчанск, а выход на железную дорогу – на Бурлук и Купянск. Россияне хотят выйти на Купянск с западного направления, правого берега реки Оскол.

Как долго может продлиться обострение ситуации на севере Харьковской области?

Исходя из логики ведения боевых действий, вся граница Украины и России давно должна была быть линией боевого соприкосновения. В этом плане у нас какая-то, мягко говоря, неправильная война. Воюем на юге Украины, а направление на Москву – конь не валялся. Общее направление на север – с Харьковщины на Белгород, с Сумщины на Курщину и Брянщину, с Черниговщины на Брянщину – было полностью открытым. Ни мы, ни россияне военных действий там не проводили. Это как в одной из реприз из прошлого: здесь играем, здесь не играем, а здесь мы рыбу заворачивали.

И сейчас эти 600 километров государственной границы должны стать линией боевого столкновения разной интенсивности. Однозначно, действия там уже переходят в реальные боевые отношения. В дальнейшем все зависит от наличия сил и средств как с одной, так и с другой стороны. Действия россиян в районе Харькова и Волчанска будут растягиваться по всей линии границы, вплоть до Черниговщины. Это все будет продолжаться до полного разгрома российской армии и нашей победы.

Россияне в войне активно применяют корректируемые авиамбомбы (КАБы), в том числе, и на севере Харьковской области. Руководитель ОВА Харьковщины Олег Синегубов говорил, что дальность КАБов – до 90 километров. Насколько я понимаю, этими бомбами противник способен наносить удары по всему периметру Харькова. Как можно противостоять угрозе? Единственный вариант противодействия – сбивать носители этих бомб?

Россияне будут способны наносить удары по Харькову на расстоянии 90 км только в том случае, если они будут выходить на линию российско-украинской границы. А они этого боятся, поскольку прекрасно понимают, что у нас есть те же комплексы С-300, дальность которых – 70-75 км. Поэтому если противник и будет работать КАБами, то только по северной окраине Харькова. Весь Харьков корректируемыми авиабомбами они не покроют, а вот крылатыми и баллистическими ракетами – С-300 и С-400 – могут.

Отогнать носители корректируемых авиабомб – самолеты Су-34 – легко, если есть в наличии дальние средства поражения целей. К примеру, при наличии у нас одного Patriot или F-16, их самолеты на дальность пуска уже не подойдут. Patriot работает в радиусе до 100 км, а F-16 – на 100-120 км. Они способны снести российские самолеты и даже не подпустят Су-34 к рубежу сброса бомбы.

Таким образом, если у нас будет эта пара – Patriot и F-16 – корректируемые авимбомбы до Харькова не дойдут. В таком случае они вообще не дойдут до территории Украины.

В ближайшие месяцы у нас нет вариантов, чтобы прикрыть Харьков?

На данный момент нечем. Это могут сделать либо ЗРК Patriot, либо SAMP/T, либо F-16. Других вариантов нет.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее допустил, что россияне могут начать наступательные действия уже в Сумской области. Как вы оцениваете угрозу?

Такая угроза однозначно существует.

Удастся ли россиянам в Сумской области достичь такого же продвижения, как и на севере Харьковщины?

Количества сил и средств, которыми располагает противник в районе Сумской области, недостаточно даже для проведения таких операций, как на севере Харьковской области. Поэтому на данный момент продвинуться так же ему не удастся. Однако если они перебросят под Сумы часть резервов, с того же Харьковского направления, тогда смогут продвинуться на глубину примерно 3-4 километра – до второй линии обороны.

Три-четыре километра – минимальное расстояние от границы, а есть еще и позиции, которые расположены глубже. Ближе к границе нельзя было строить линию обороны из-за постоянных обстрелов дронами и артиллерией. Россияне не давали этого делать. Поэтому линию обороны пришлось строить в глубине нашей территории. "Серая зона" – как раз между границей и линией обороны. Ее протяженность составляет около 10-12 км.

И россияне однозначно будут двигаться в "серую зону". Они могут зайти в Сумскую область так же, как и на север Харьковщины, если перебросят туда достаточное количество сил и средств. Если бы у противника в районе Сум были необходимые силы, он начал бы реализацию своих планов параллельно с харьковской операцией. Ведь с точки зрения военной логики ему выгодно создать "горячую точку" где-нибудь еще.

На сегодня у России нет сил для операции в Сумской области. Однако пополнить свои войска до такого же количества, как в районе Харькова, она может за срок до одной недели.

Войска РФ активизировались на севере Харьковской области, есть риски и для Сумщины. На днях в компании Белорусская железная дорога сообщили о готовности принимать российские военные эшелоны. Можем ли мы предположить, что появятся угрозы для Киевщины и Черниговщины?

По большому счету, белорусское направление для нас сейчас неопасно. Часть Черниговской области граничит с Россией в районе Клинцов и Климово – Брянская область. Другая часть Черниговщины граничит с Беларусью. А Киевская – вся с Беларусью. Угрозы на данный момент нет, потому что Лукашенко однозначно не позволит, чтобы боевые действия начались с его территории.

Лукашенко прекрасно понимает, что в таком случае ляжет белорусская экономика. В течение суток мы уничтожим два нефтеперерабатывающих завода, на которых держится практически вся экономика Беларуси: Мозырский, находящийся в 50 км от границы, и Нафтан (Новополоцкий НПЗ, — ред.), расположенный чуть глубже, но мы достанем и до него. И тогда будут отминусованы два НПЗ, Беларуськалий и еще несколько военных предприятий. Ведь мы прекрасно знаем, где производится и ремонтируется техника для Российской Федерации. Для нас это все легальные цели. Лукашенко не захочет за сутки потерять всю экономику Беларуси. Сам ляжет перед российскими танками, едущими на нашу территорию. Либо начнет звонить Си Цзиньпину, просить и плакаться в жилетку, чтобы он урезонил Путина. Лукашенко так делал не раз, и, скорее всего, снова задействует этот механизм.

Путину сейчас очень важно создать картинку переброски техники в Беларусь. Причем это еще не перемещение войск, пока речь идет лишь об информационно-психологической операции. Россия задействовала ИПСО, чтобы противостоять идеям и риторике на Западе о вводе войск НАТО в Украину. Чтобы информационно перекрыть идеи и решения, которые предлагаются в странах Балтии, Румынии, Чехии, Франции и Великобритании, Путин запустил ИПСО. Пока что никаких передвижений российских войск в Беларусь нет. Запущен лишь информационный поток об их возможной переброске.

Более того, здесь еще вопрос и в том, где Путину взять войска для переброски в Беларусь, если не хватает сил на Харьковское и Сумское направления. У Путина нехватка войск даже на восточном и южном направлениях, а также непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Как вы оцениваете ситуацию на восточном и южном фронтах? В частности, на Донбассе и в Запорожской области.

Создание Харьковского направления – "тепловая ловушка" от россиян. Противник вбросил эту "ловушку", чтобы отвлечь внимание от восточного фронта, где он везде уперся и не мог продвигаться. Причем уже заметно, что наступление в районе Харькова не подготовлено, все делалось впопыхах. К операции в Сумской области россияне тоже не подготовились. Ведь если они задумывали операцию, то планировали ее как минимум в двух областях.

На Донбассе и в Запорожской области продолжаются боевые действия, они не заканчивались. Наоборот, бои даже усилились. Россияне повысили давление в районе Очеретино, Карловки и Курахово. Довольно-таки серьезно они давят с юга в районе Старомайорского. Это общее направление на Покровск, западную административную границу Донецкой области. Развертывание механизированных бригад, части которых находятся в районе Донецка, Волновахи и Пологов, свидетельствует о том, что основная цель россиян – выход на админграницу Донецкой области.

Они усиленно давят с юга региона, поскольку понимают, что с севера нажать не получится: Часов Яр пройти не могут, а без выдавливания наших войск из этого города до Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска не дойти. Именно поэтому максимальные усилия противника сосредоточены на юге Донетчины и восточном фланге Запорожского фронта.

Российские войска пытаются продвинуться в районе Работино и Старомайорского?

Да. Россияне сейчас пытаются как-нибудь закрепиться в районе Работино, однако надолго заходить в село они не могут. В основном заскакивают на китайских квадроциклах – наши FPV-дронщики за ними гоняются. Курсанты, новые дронщики, так сдают зачеты, целясь по этим живым целям. Неплохо получается, даже не надо придумывать полигоны. Полигон в Работино россияне снесли в ноль и носятся там на китайских квадроциклах.

Что касается Старомайорска, в районе населенного пункта россияне действительно оказывают серьезное давление. Там находятся части линейных российских войск, которые давят на Покровск с юга. Россияне пытаются снова вклиниться в нашу оборону и вернуть позиции, которые они потеряли в прошлом году на Времевском выступе. И направление с юга на Покровск – очень опасное.

США возобновили военную поддержку Украины, помощь уже стала поступать. Как вы думаете, когда удастся стабилизировать ситуацию на фронте?

В последнее полугодие движение боеприпасов и военной техники было приостановлено. Теперь, чтобы опять запустить весь маховик, нужен как минимум месяц. По факту – полтора-два месяца. Все это движение сил и средств в нашу сторону встанет на максимальный поток где-то к началу июня. Еще будет нужен месяц, чтобы вооружения напитали фронт. Думаю, только в конце июня можно будет говорить о том, что фронт напитан западным оружием, и поток никто уже не остановит. Маховик постепенно запускается, деньги выделены. Процесс пошел. Речь идет и о логистике, которую нельзя перегрузить. К примеру, невозможно собрать военную технику на миллиард долларов и скопом ее везти в Украину. Поставки техники нужно рассредоточивать по времени с учетом расстояния.

Таким образом, стабилизация ситуации на фронте ожидается примерно в конце июня. К тому времени, возможно, подвезут и боевые самолеты. Мы ждем истребителей F-16, которые поспособствуют стабилизации. Правда, многое зависит от того, с каким вооружением привезут самолеты и под какие задачи. Допустим, если у них будут только ракеты "воздух-воздух", значит, появится возможность отогнать российские Су-34 с корректируемыми авиабомбами от линии боевого соприкосновения, или можно будет ловить российские ракеты в Украине. Возможно, даже сбивать вражеские ракеты над территорией РФ.

От F-16 не спрячутся даже ракеты, которые идут на предельно малых высотах под горизонтом наших наземных зенитных ракетных комплексов. У самолетов авионика и радары позволяют видеть цель на дальности 100 км. Все российские ракеты, которые подкрадываются к нашей территории на малых высотах, можно будет валить в российском воздушном пространстве.

Я думаю, что к концу июня фронт напитается оружием. Если появятся F-16, нам гораздо проще будет выполнять задачи по обороне.

А вот перспективы наступательных действий напрямую будут зависеть от численности наших войск.

Как вы считаете, предоставит ли Запад Украине достаточное количество вооружений? Разрешат ли страны-партнеры наносить своим оружием удары по территории России?

Думаю, этот вопрос ударов по России уже решен. Госсекретарь США Блинкен обозначил, что нет никакого запрета на такие мероприятия, а украинское военно-политическое руководство самостоятельно решает, как применять вооружения, которые передаются. Российские официальные лица уже подтвердили работу как минимум двух западных средств поражения в Белгородской области: американских противолокационных ракет HARM (отработали по зенитным ракетным комплексам) и французских планирующих авиабомб Hammer. Причем Hammer – авиабомбы с реактивным ускорителем – на определенном этапе полета это уже ракета, которую можно забрасывать на расстоянии около 20 км.

Эти средства поражения уже работают по Белгороду. Поэтому, я считаю вопрос решенным. Будет ли у нас достаточное количество таких средств, зависит от партнеров.

В ближайшие полтора месяца Россия будет пользоваться окном возможностей и продолжать наступательные операции?

Да, это окно возможностей, которое Россия будет использовать. И сейчас россияне выложатся на полную катушку, поскольку понимают, что заход вооружений и самолетов в Украину пресечет любое их движение. Российские войска попытаются добежать максимально вглубь нашей территории в сторону запада Донбасса и воткнуть где-то какое-то древко с надписью "Здесь был Вася". Это делается для того, чтобы потом с помощью Китая попытаться усадить украинское военно-политическое руководство решать вопросы политическим путем. Россия попытается по-максимуму все заграбастать, а потом предложит мириться.

В ходе нашего разговора вы упомянули визит Путина к Си Цзиньпину. Как известно, Китай помогает России в войне против Украины. По вашим оценкам, сколько еще россияне способны вести активные боевые действия?

Все будет зависеть от ситуации с прямой помощью России со стороны Китая.

Если говорить о снарядах и боеприпасах, россияне уже полностью зависят от Северной Кореи. Если бы Пекин и Пхеньян не помогали, у войск РФ было бы меньше боеприпасов как минимум наполовину. Вместо 10 тысяч боеприпасов, которые россияне выпускают в сутки, они бы выстреливали только то, что сами производят – 5-7 тысяч боеприпасов, но не больше. Противник вышел на максимальное производство и работает "с колес": 10 тысяч боеприпасов получается с учетом 3-4 тысяч снарядов от КНДР.

Аналогичная ситуация и с военной техникой. Судя по тем потерям, которые россияне несут сейчас, под конец 2024 года, если не будет решения о заморозке войны и мирном урегулировании, у них и вовсе не останется техники, способной двигаться хоть как-то. Там останется только старый и неподъемный металлолом, его очень много. На спутниковых снимках порой можно увидеть большие поля, заставленные советской военной техникой. Это уже даже не металлолом – танк на металл не порежешь, ведь там только дуло и катки, остальное идет вперемешку с резиной. Все эти остатки уже не подъемны. Поэтому к концу года россиян ожидают нулевые складские остатки. Они будут работать "с колес": сколько произведут техники, столько и будут использовать. Однако этого очень мало. Мы сейчас за сутки уничтожаем намного больше техники, чем они ее за те же 24 часа производят. Поэтому без китайского ширпотреба и автопрома противнику станет непросто. Впрочем, Китай может и не помогать России – все будет зависеть от того, как отреагируют американцы на китайскую поддержку.

В общем, у России есть окно возможностей по военной технике до конца года. По боеприпасам потенциал давно закончился. Если сохранится нынешняя динамика уничтожения авиации (в неделю мы минусуем несколько бортов), то на конец года россияне выйдут в ноль даже по самолетам и вертолетам – например, по Су-25, Су-24, Ми-8, Ми-24, Ка-52.

Поэтому России и ее войскам будет очень важно добежать до конца июня и попытаться заморозить боевые действия. Иначе к концу года они останутся даже без белья.

Наступательный потенциал России будет исчерпан уже к концу текущего года?

Он будет исчерпан не полностью. Однако возможности для проведения серьезных боевых операций исчерпаются точно. Это в том случае, если России не поможет Китай. Пекин может продлить возможности России выполнять боевые задачи до бесконечности.

Как вы считаете, Китай все-таки поставляет России летальное оружие, причем напрямую, или предоставляет только компоненты?

Китай напрямую поставляет России некоторые виды вооружений. К примеру, это ракеты, которые передаются под видом северокорейских. Китай передает вооружения Северной Корее, после чего работает "реэкспорт" – из КНДР это оружие идет 10 тысяч километров по железной дороге в Россию. Везут все: начиная от квадрациклов, заканчивая реактивными снарядами и минами. Китайцы поставляют россиянам весь спектр вооружений. К тому же КНР точно передает РФ комплектующие. Практически все комплектующие Россия сейчас получает из Китая через "прокладки" – механизмы, о которых Путин с Си Цзиньпином и говорил.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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