Графики отключения света должны быть справедливыми: в правительстве сделали важное заявление

В Украине будут разрабатывать проект постановления относительно справедливых графиков отключений света в регионах. Таким проектом будут заниматься Министерство энергетики и "Укрэнерго".
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров. Он отметил, что графики должны быть рациональными и равномерными.
"Принципиально, чтобы графики отключений потребителей были рациональными, справедливыми и равномерными. Минэнерго и "Укрэнерго" дано поручение разработать проект соответствующего правительственного постановления относительно справедливых графиков отключений потребителей", - сообщил глава правительства.видео дня
Он добавил, что этот документ также должен будет содержать перечень критически важных объектов, электроснабжение которых в приоритете. Кроме этого, в проекте постановления должна быть предусмотрена очередность распределения предельной мощности между другими потребителями.
Также Шмыгаль заявил, что государство продолжает обеспечивать критическую инфраструктуру альтернативными средствами генерации.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Отключение света в Украине - последние новости
Ранее в "Укрэнерго" сказали, когда отменят графики отключения света, и назвали два условия. Графики отключений могут уже скоро отменить. Но новый риск отключений появится летом, если будет жара и возрастет использование кондиционеров.
В Укрэнерго признались, каких отключений света ждать. Сейчас потепление значительно уменьшило потребность украинцев в электроэнергии. Однако, полностью избежать отключений пока не удастся, завил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что нужно успеть для Украины к зиме в условиях необходимости отключения электроэнергии.
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