Когда отменят графики отключения света: в "Укрэнерго" назвали два условия

Графики отключений могут уже скоро отменить. Но новый риск отключений появится летом, если будет жара и возрастет использование кондиционеров.

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В "Укрэнерго" сказали, когда отменят графики отключения света/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине могут прекратить выключать свет после потепления, если не будет новых сильных ударов по энергосистеме со стороны российских оккупантов.

Но хоть потепление и улучшит ситуацию с потреблением электроэнергии в нашей стране, нужно еще будет восстанавливать поврежденные мощности украинских электростанций. Об этом в интервью рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Он отметил, что после ожидаемого повышения температуры воздуха вполне вероятно, что удастся не применять отключений. Однако это будет возможно при условии отсутствия российских обстрелов.

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В то же время Кудрицкий отметил, что летом снова будет риск возникновения потребности снова выключать свет. По его словам, дефицит в энергосистеме снова может стать критическим с учетом плановых ремонтов на объектах генерации и использования населением кондиционеров.

"Все варианты, доступные "Укрэнерго", уже задействованы. Остается еще раз призвать всех потребителей экономно потреблять электроэнергию. Не включать мощные электроприборы одновременно утром и вечером, уменьшить использование обогревателей и кондиционеров, отказаться от использования стиральных машин и бойлеров в часы максимального потребления", - отметил Владимир Кудрицкий.

Кто такой Владимир Кудрицкий? Владимир Кудрицкий – глава правления государственной компании Укрэнерго, которая является оператором украинской системы передачи электроэнергии. Руководил аудиторскими и консалтинговыми проектами, проектами, направленными на развитие и реструктуризацию бизнеса для Нафтогаз Украина, Южмаша и польской металлургической компании Centrostal. Был директором по развитию Укртранснафты, представителем государства в Нафтогазе, пишет Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее в Кабмине назвали сроки, сколько продлятся отключения света в Украине. Советник премьер-министра Украины отметил, что отключение электроэнергии для бытовых потребителей могли начаться позже, однако этому помешало похолодание.

Также ранее сообщалось, что по всей Украине в пятницу, 17 мая, снова будут выключать свет - стали известны часы. Причина отключений света - увеличение потребления электроэнергии во время похолодания и дефицит мощностей украинских электростанций.

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