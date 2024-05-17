Оккупанты изменили тактику в Волчанске: местных жителей убивают и допрашивают в подвалах

Пожилого мужчину захватчики убили выстрелом в голову, когда он пытался спастись бегством. Оккупанты удерживают в подвалах и допрашивают около 40 человек.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-izmenili-taktiku-v-volchanske-mestnyh-zhiteley-ubivayut-i-doprashivayut-v-podvalah-10565792.html Ссылка скопирована

Оккупанты убивают и допрашивают местных жителей в Волчанске/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, ГСЧС Украины в Харьковской области

Российские оккупанты начали брать в плен и допрашивать гражданских местных жителей в городе Волчанск Харьковской области.

Об этом рассказал глава Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в эфире телемарафона. Он отметил, что известно об удерживании оккупантами в подвалах около 40 человек.

"Оккупанты выстрелили в голову человеку пожилого возраста, пока тот пытался спастись. Всех, кто был вместе с погибшим, оккупанты взяли в плен. Нам также известно, что в этих помещениях, подвалах удерживается около 40 человек. Их допрашивают. Некоторые допрашивающие называют себя работниками ФСБ", - сказал он. видео дня

Также Болвинов отметил, что российские захватчики изменили тактику в Волчанске. Оккупанты не выпускают местных жителей из северной части города, которую по состоянию на это время контролируют.

"Пленных они оставляют в помещении, которое находится очень близко к штабу оккупантов", - добавил он.

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Ситуация в Волчанске - последние новости

Ранее сообщалось, что в Волчанске оккупанты начали "охоту" на украинцев. В северной части города Волчанска на Харьковщине, где идут активные боевые действия, военные страны-агрессора России начали брать гражданских жителей в плен, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В Bild сообщили, что оккупанты захватили больницу прямо в центре Волчанска. Накануне ВС РФ вошли в северные районы города в Харьковской области и стали обходить его с востока, сообщает издание.

Также сообщалось, что россияне ударили "кассетками" по месту эвакуации под Волчанском - целились в волонтеров. Противник продолжает нарушать международное право, ударяя кассетными снарядами по гражданскому населению.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред