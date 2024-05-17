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Севастополь и Балаклава - без света: что известно о ночной "бавовне" в Крыму

Анна Ярославская
17 мая 2024, 07:52
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Оккупанты в Крыму заявили об отражении атаки БпЛА и морских дронов в ночь на 17 мая.
Крым, Севастополь, взрыв
В Севастополе ночью гремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

В ночь на 17 мая во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Севастополе и Балаклаве частично исчез свет.

Оккупационные власти Севастополя сообщили об отражении атаки БпЛА и морских дронов. В частности, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что оккупанты сбивают дроны стрелковым оружием.

"Сейчас несколько объектов уже уничтожено, ущерба гражданской инфраструктуре нет", - написал он в Telegram.

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Позже он заявил, что на подстанцию "Севастополь" упали обломки сбитых БПЛА, в связи с этим пропал свет. На восстановление электроснабжения, по его словам, по предварительным оценкам понадобится около суток.

Также Развожаев заявил, что российская ПВО "уничтожила десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров".

По информации спасательной службы Севастополя, пострадавших нет.

Что говорят в Минобороны РФ

В Минобороны страны-агрессора РФ заявили, что минувшей ночью оккупанты отражали "атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров".

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачен 51 БпЛА над территорией Крымского полуострова, 44 БпЛА - над территорией Краснодарского края, 6 БпЛА - над территорией Белгородской области и один БпЛА - над территорией Курской области. В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Взрывы в Краснодарсклом крае РФ - последние новости

В ночь на 17 мая в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы.

В Новороссийске местные жители насчитали 33 беспилотника и более 35 взрывов. По их словам, беспилотники атаковали местный порт и нефтебазу

В Туапсе Краснодарского края также прогремели взрывы - там атакован НПЗ. После атаки дронов на заводе вспыхнул пожар, который якобы уже локализован. Местные жители сообщают о перебоях со связью.

Что такое "бавовна"

Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.

Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".

Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".

"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

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