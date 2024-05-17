РФ ночью ударила дронами по Украине: сколько удалось сбить

Украинская ПВО в пределах пяти областей сбивала беспилотники, которыми оккупанты ударили ночью.

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РФ ночью ударила дронами по Украине/ коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия нанесла по Украине удар дронами в ночь на пятницу, 17 мая. Захватчики запустили по нашему государству 20 ударных беспилотников "Шахед".

Дроны запускались из районов Приморско-Ахтарск и Курск на территории РФ. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

"В ночь на 17 мая 2024 года враг атаковал 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск и Курск - РФ. К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении. видео дня

В результате противовоздушного боя все 20 вражеских беспилотников были сбиты в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей, отметил Олещук.

Атака беспилотниками по Украине 17 мая/ Telegram Петр Олещук

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Атаки РФ ракетами по Украине - последние новости

Напомним, 15 мая в Днепре прогремели взрывы - россияне атаковали город ракетами. Накануне Воздушные силы предупреждали о "скоростной цели", которая направлялась на город.

Также сообщалось, что Россия разрушила две мощнейшие ТЭС почти на 80% - в Центрэнерго бьют тревогу. В Центрэнерго назвали сроки ремонта производственных мощностей ТЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал новую цель ракетных атак РФ. Успех России поставит под удар энергетическую безопасность Европы, поэтому нужно совместно с Польшей найти способ, как противодействовать ракетным атакам, заявил президент Украины.

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