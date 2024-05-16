В опасности – запад Украины: Зеленский назвал новую цель ракетных атак РФ

Успех РФ поставит под удар энергетическую безопасность Европы, поэтому нужно совместно с Польшей найти способ, как противодействовать ракетным атакам, заявил президент Украины.

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Россия выбрала новую цель на западе Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ГСЧС, Генштаб ВСУ

Газовая инфраструктура на западе Украины стала одной из главных целей российских ударов. Украина и Польша должны объединить усилия для противодействия этой угрозе, поскольку удары по газовой инфраструктуре повлияют на энергетическую безопасность Европы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Президент Зеленский отметил, что во время телефонного разговора с Туском, рассказал о ситуации в Харькове. Также политики обсудили насущную потребность Украины в ПВО для защиты Харькова и других регионов.

"Одна из целей РФ сейчас - газовая инфраструктура на западе Украины. Успех России там поставит под удар энергетическую безопасность Европы. Мы должны совместно найти способ, как этому противодействовать", - подчеркнул Зеленский. видео дня

По его словам, команды Украины и Польши безотлагательно начнут работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности.

"Между историческими партнерами оно должно быть максимально амбициозным", - подчеркнул Зеленский.

Ракетные атаки РФ - удары по газохранилищам

Напомним, в ночь на 8 мая, российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку. Взрывы прогремели во Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве. По сообщениям местных СМИ, в Стрыю террористы пытались атаковать украинские подземные газохранилища.

Также председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что во время массированной ракетной атаки утром 8 мая российские оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Львовщины. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 8 ракет. Российские войска также атаковали газохранилище в Стрыйском районе и теплостанцию в Червоноградском районе.

Как сообщал Главред, 24 апреля одна из российских ракет пересекла воздушное пространство Польши. Она целилась в Дашавское газохранилище в Стрыйском районе. Хотя нефтегазовая инфраструктура получила повреждения, потребители газа не пострадали.

Что такое Дашавское газохранилище Дашавское газовое месторождение - относится к Бильче-Волицкому нефтегазоносному району Предкарпатской нефтегазоносной области Западного нефтегазоносного региона Украины. Во время российской ракетной атаки 23-24 марта 2024 года была повреждена наземная инфраструктура газохранилища. По сообщениям компании "Нафтогаз" на потребителей газа эти повреждения не повлияли. В Дашавском газохранилище сейчас хранится газ европейских компаний.

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