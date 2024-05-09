"Бьют, пока ПВО ослаблена": в ISW объяснили цели последних ракетных ударов РФ по Украине

Российские захватчики пытаются успеть нанести как можно больший урон, пока в Украину не прибыла помощь от США и украинская ПВО ослаблена.

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В ISW объяснили цели последних ракетных ударов РФ по Украине/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, ГСЧС Украины

Страна-агрессор Россия будет и дальше наносить массированные удары ракетами и дронами по Украине как минимум до того момента, когда в Украину прибудет помощь от США.

Российские оккупанты пытаются сильнее бить по энергетической системе нашего государства, чтобы максимально ее разрушить и таким образом ограничить работу украинского оборонно-промышленного комплекса. Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что обстрел, который произошел 8 мая, показал, что россияне пытаются использовать ослабленные возможности украинской противовоздушной обороны до прибытия американской помощи.

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В ISW отметили, что российские оккупанты продолжат наносить удары по инфраструктуре, чтобы она оставалась поврежденной в долгосрочной перспективе. Захватчики пользуются тем, что украинские силы ПВО ослаблены из-за задержек с поставками помощи от Соединенных Штатов Америки.

Кроме этого, страна-агрессор Россия начала сильнее бить по транспортной инфраструктуре, чтобы ограничить поставки оружия на линию фронта.

"Использование российскими войсками ограниченных серий крупных ракетных ударов и ударов с беспилотников призваны разрушить, а не перекрыть энергосистему Украины. Россия должна использовать большее количество ракет, чтобы прорваться через систему ПВО, расположенную возле энергетических объектов, и нанести им значительный ущерб", - отмечается в отчете Института изучения войны.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Удары ракетами и дронами по Украине

В ночь на 8 мая 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БПЛА по территории Украины. Атаковали в том числе и столицу - Киев. Воздушная тревога продолжалась более трех часов. Под удар попали энергообъекты во Львовской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской и Ивано-Франковской областях. В частности, РФ атаковала газохранилище на Львовщине. Также ракеты РФ ударили по теплостанции в Чевроноградском районе.

В ВСУ предупредили, что Россия готовит комбинированные атаки по Украине. Россияне целятся на энергетическую инфраструктуру Украины, продолжают ее уничтожать. Представитель Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что украинцы должны быть готовы к тому, что страна-агрессор Россия будет продолжать наносить комбинированные удары по Украине.

В Укрэнерго сообщили, что РФ изменила тактику ударов по украинским энергообъектам. Российские оккупанты пытаются оставить без света большие города и регионы.

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