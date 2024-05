"Бьют, пока ПВО ослаблена": в ISW объяснили цели последних ракетных ударов РФ по Украине

Страна-агрессор Россия будет и дальше наносить массированные удары ракетами и дронами по Украине как минимум до того момента, когда в Украину прибудет помощь от США.

Российские оккупанты пытаются сильнее бить по энергетической системе нашего государства, чтобы максимально ее разрушить и таким образом ограничить работу украинского оборонно-промышленного комплекса. Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что обстрел, который произошел 8 мая, показал, что россияне пытаются использовать ослабленные возможности украинской противовоздушной обороны до прибытия американской помощи.

В ISW отметили, что российские оккупанты продолжат наносить удары по инфраструктуре, чтобы она оставалась поврежденной в долгосрочной перспективе. Захватчики пользуются тем, что украинские силы ПВО ослаблены из-за задержек с поставками помощи от Соединенных Штатов Америки.

Кроме этого, страна-агрессор Россия начала сильнее бить по транспортной инфраструктуре, чтобы ограничить поставки оружия на линию фронта.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.