РФ изменила тактику ударов по украинским энергообъектам - Укрэнерго

Российские оккупанты изменили тактику ударов по украинским энергообъектам. Цель ударов не изменилась - достичь блэкаута в украинской энергосистеме. Об этом заявила директор по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.
Первое, на что следует обратить внимание, это плотность и интенсивность ударов дронов и ракет на конкретные объекты в конкретных регионах.
"Враг пытается выбить из сети крупные города или регионы, где расположена промышленность", - сказала Цатурян.видео дня
К тому же оккупанты атакуют энергообъекты не только в отопительный период.
"С конца марта враг не прекращает попыток уничтожить и повредить как можно больше объектов в энергосистеме. В частности, РФ пытается уменьшить возможность украинской энергосистемы производить электричество, пытаясь поразить как можно больше украинских электростанций", - добавили в "Укрэнерго".
Из-за этих атак в украинской энергосистеме еще долго будет наблюдаться дефицит.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Ракетный удар по Украине 8 мая 2024 года
После трех часов ночи российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку. К тому времени большинство областей уже час были в опасности из-за массированной атаки БПЛА. Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве - активно работали украинские силы ПВО.
В Киевской городской администрации сообщили, что РФ применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты заходили на Киев по разным направлениям.
По словам главы КГВА Сергея Попко, силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены.
В Минэнерго сообщили, что оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой. Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией. В ДТЭК уточнили, что пострадали три ТЭС.
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