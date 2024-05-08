Оккупанты атаковали ракетами объекты энергетики в 6 областях - Минэнерго

Под удар попали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

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РФ нанесла ракетный удар по украинской энергетике / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ua.depositphotos.com

В ночь на 8 мая во время массированного ракетного удара по Украине оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях.

Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Telegram, под удар попали объекты энергетики в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.

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Глава Минэнерго призвал украинцев экономно использовать электроэнергию.

"Экономное использование электроэнергии - вклад каждого из нас в победу. Особенно важно ответственное потребление в утренние и вечерние часы", - отметил он.

В Укрэнерго уточнили последствия ракетной атаки РФ.

"Россияне нанесли новый массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской областях", - говорится в сообщении.

Есть повреждения на объектах генерации. ﻿﻿Повреждено оборудование на одном изобъектов "Укрэнерго" в центральном регионе.﻿﻿

Аварийно-восстановительные работы начнутся после отбоя тревоги.

Последствия ракетной атаки РФ 8 мая 2024 / t.me/Ukrenergo

Россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК

В ДТЭК сообщили, что враг обстрелял три ТЭС. Серьезно повреждено оборудование. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

"Это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. В последний раз враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, трое энергетиков погибли.

Ракетный удар по Украине 8 мая 2024

После трех часов ночи российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку. К тому времени большинство областей уже час были в опасности из-за массированной атаки БПЛА.

Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве - активно работали украинские силы ПВО.

Сообщалось о запуске "Кинжалов" в сторону Киевской области, однако впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что это фальш-цель.

Ракета Кинжал - характеристики и угрозы / Главред

Позже в Киевской городской администрации сообщили, что РФ применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты заходили на Киев по разным направлениям.

По словам глава КГВА Сергея Попко, силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены.

Что известно о ракете "Кинжал" Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

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