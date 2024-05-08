Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО

Россияне сосредоточили свою атаку на Львовщину и столицу, больше всего взрывов было слышно в Стрые.

https://glavred.info/ukraine/rossiyane-masshtabno-atakovali-ukrainu-raketami-kuda-celilis-i-kak-otrabotala-pvo-10563446.html Ссылка скопирована

Россияне атаковали Украину ракетами / Коллаж Главред, фото Главред, Википедия

В ночь на 8 мая, после 3 часов ночи российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку. К тому времени большинство областей уже час были в опасности из-за массированной атаки БПЛА.

Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве - активно работали украинские силы ПВО.

Сообщалось о запуске "Кинжалов" в сторону Киевской области, однако впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что это фальш-цель.

видео дня

Что такое ракета "кинжал" / Инфографика: Главред

Что такое мониторинговые каналы Мониторинговый канал - условное название телеграм-канала, который в режиме реального времени сообщает о движении российских ракет над территорией Украины. Официальный телеграм канал такого типа - "Воздушные силы ВС Украины". Также существует ряд неофициальных каналов, например "Николаевский Ванек", который связывают с Виталием Кимом, а также канал monitor (анонимный).

Львовщина: взрывы в Стрые и Львове

Российские оккупанты целью снова выбрали Стрый Львовской области, в городе раздавались мощные взрывы. По сообщениям местных СМИ, террористы пытались атаковать украинские подземные газохранилища. Также происходила активная работа ПВО во Львове.

Громко в Запорожье

Во время воздушной тревоги, объявленной в связи с ракетной атакой войск РФ, в Запорожье были слышны звуки взрывов. Сообщений о попаданиях в городе не поступало.

Ситуация в Киеве и пригороде

В Киевской области во время воздушной тревоги также работали силы ПВО, раздавались громкие взрывы. Несколько ракет из разных районов - Бучанского, Вышгородского, Броварского и Ирпенского - двигались в направлении Киева.

"В регионе работают силы ПВО. Придерживайтесь информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!" - говорилось в заметке Киевской ОГА во время ракетной атаки.

Напоминаем, ни в коем случае не следует делать фото- и видеофиксацию работы Сил обороны Украины, сбивания воздушных целей и их падения.

Предыдущие ракетные атаки

27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов. В целом враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:

6 крылатых ракет Х-101/Х-555;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

1 крылатая ракета "Искандер-К";

6 крылатых ракет "Калибр".

Вместе с тем, в ряде городов были попадания в объекты инфраструктуры и гражданские здания.

29 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Тогда погибли пять человек, а еще один умер от инсульта, который спровоцировала атака. Ранения получили 32 местных жителя, в том числе известный украинский политик Сергей Кивалов.

Больше о ракетных атаках:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред