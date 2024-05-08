УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО

Тарас Сидоржевский
8 мая 2024, 06:05
3355
Россияне сосредоточили свою атаку на Львовщину и столицу, больше всего взрывов было слышно в Стрые.
Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО
Россияне атаковали Украину ракетами / Коллаж Главред, фото Главред, Википедия

В ночь на 8 мая, после 3 часов ночи российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку. К тому времени большинство областей уже час были в опасности из-за массированной атаки БПЛА.

Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве - активно работали украинские силы ПВО.

Сообщалось о запуске "Кинжалов" в сторону Киевской области, однако впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что это фальш-цель.

видео дня
Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО
Что такое ракета "кинжал" / Инфографика: Главред

Что такое мониторинговые каналы

Мониторинговый канал - условное название телеграм-канала, который в режиме реального времени сообщает о движении российских ракет над территорией Украины. Официальный телеграм канал такого типа - "Воздушные силы ВС Украины". Также существует ряд неофициальных каналов, например "Николаевский Ванек", который связывают с Виталием Кимом, а также канал monitor (анонимный).

Львовщина: взрывы в Стрые и Львове

Российские оккупанты целью снова выбрали Стрый Львовской области, в городе раздавались мощные взрывы. По сообщениям местных СМИ, террористы пытались атаковать украинские подземные газохранилища. Также происходила активная работа ПВО во Львове.

Громко в Запорожье

Во время воздушной тревоги, объявленной в связи с ракетной атакой войск РФ, в Запорожье были слышны звуки взрывов. Сообщений о попаданиях в городе не поступало.

Ситуация в Киеве и пригороде

В Киевской области во время воздушной тревоги также работали силы ПВО, раздавались громкие взрывы. Несколько ракет из разных районов - Бучанского, Вышгородского, Броварского и Ирпенского - двигались в направлении Киева.

"В регионе работают силы ПВО. Придерживайтесь информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!" - говорилось в заметке Киевской ОГА во время ракетной атаки.

Напоминаем, ни в коем случае не следует делать фото- и видеофиксацию работы Сил обороны Украины, сбивания воздушных целей и их падения.

Предыдущие ракетные атаки

27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов. В целом враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:

  • 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
  • 1 крылатая ракета "Искандер-К";
  • 6 крылатых ракет "Калибр".

Вместе с тем, в ряде городов были попадания в объекты инфраструктуры и гражданские здания.

29 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Тогда погибли пять человек, а еще один умер от инсульта, который спровоцировала атака. Ранения получили 32 местных жителя, в том числе известный украинский политик Сергей Кивалов.

Больше о ракетных атаках:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ракетный удар Ракетная атака на Украину
Реклама

Главное за день

РФ ударила по Киеву крылатыми ракетами: что известно о последствиях атаки

РФ ударила по Киеву крылатыми ракетами: что известно о последствиях атаки

06:47 Украина
Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО

Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО

06:05 Украина
"Будет больше шансов, что Путин исчезнет": дипломат назвал условие

"Будет больше шансов, что Путин исчезнет": дипломат назвал условие

01:35 Украина
Все главные новости

Популярное

Со стрельбой и бойкотом дипломатов: в Москве провели инаугурацию Путина 80097

Со стрельбой и бойкотом дипломатов: в Москве провели "инаугурацию" Путина

Новолуние в мае 2024: Скорпионам - сомнения, Весам - исполнение желания, Овнам - новость 51601

Новолуние в мае 2024: Скорпионам - сомнения, Весам - исполнение желания, Овнам - новость

Он у мусорника : известный украинский ведущий разнес Влада Яму 22873

"Он у мусорника": известный украинский ведущий разнес Влада Яму

РФ неожиданно остановила штурм: в ВСУ рассказали об изменении ситуации на фронте 18467

РФ неожиданно остановила штурм: в ВСУ рассказали об изменении ситуации на фронте

Последние новости

06:47

РФ ударила по Киеву крылатыми ракетами: что известно о последствиях атаки

06:10

"Неужто, это - фсе?": великое и ужасное весенне-летнее наступление Путина провалилосьмнение

06:05

Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО

05:30

Задача для самых зорких: нужно найти странный кокос за 5 секунд

04:00

"Уже алкоголичка": вскрылась жуткая правда о зависимости предательницы Татьяны Овсиенко

После инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - ОгрызкоПосле инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - Огрызко
03:32

Крысы не подойдут на километр: какие 4 растения лучше всего отпугивают грызунов

03:10

54-летняя невеста миллиардера Безоса показала вблизи лицо без макияжа

02:40

Штурм полумиллионной группировкой: Свитан раскрыл сценарий захвата Харькова

02:05

Ирина Федишин показала редкие фото Залужного после отставки

Реклама
01:35

"Будет больше шансов, что Путин исчезнет": дипломат назвал условие

01:30

Аlyona Аlyona и Jerry Heil попали в финал Евровидения - первая реакция артистокВидео

00:32

В оккупированном Луганске "прилет": мощно горит нефтебазаВидео

00:18

Кто прошел в финал Евровидения-2024: топ-10 счастливчиковВидео

00:00

"Людей не считают, техники много": офицер раскрыл ситуацию на Купянском направлении

07 мая, вторник
23:51

Ему пророчат победу на Евровидении 2024: что устроила Хорватия на сцене конкурсаВидео

23:50

Россия вывела "Калибры" в Черное море и подняла стратегическую авиацию

23:23

No rules на Евровидении 2024: Финляндия удивила номером без трусовВидео

23:22

Жутко кричала: певица из Ирландии шокировала своим поведением на сцене ЕвровиденияВидео

23:03

"Это время определяет весь год": Зеленский анонсировал важные новости

22:50

Как выступила Украина на Евровидении-2024: апплодисменты с первой секунды

Реклама
22:37

В ответ на спекуляции: король Чарльз "отрекся" от принца Гарри, который приехал в Великобританию

22:33

"Это аморально": в США сделали жесткое заявление из-за плана покушения на Зеленского

22:08

Надо найти "неправильное" авто за 5 секунд: оптическая иллюзия на внимательность

22:00

Евровидение-2024 первый полуфинал: где смотреть выступление Украины - онлайн-трансляцияВидео

21:58

"Шайтаны в сборе": артисты-путинисты приползли к диктатору Путину покланяться

21:56

Выбили врага и пошли вперед: в ВСУ рассказали об успехе на одном из направлений

21:39

"Одни гибнут, у других все нормально": Евлаш рассказал, когда закончится война

21:09

Важный нюанс: чем отличается майонез от салатного соуса - знают не все

21:07

Снарядного "голода" у ВСУ уже нет, однако Россия до сих пор преобладает оружием

20:47

Как быстро разморозить фарш: советы, которые точно помогут хозяйкам

20:39

Светлая среда: что нельзя делать 8 мая, чтобы не накликать неприятности

20:36

"Виноваты Путин и россияне": в Кропивницком женщина выпала из карусели и погибла

20:32

Из "военкомата" - на фронт: нардеп рассказал, как наказывают работников ТЦК

19:46

Удары по Крыму: в ГУР признали новые способы поражения российских судов

19:45

Правительство РФ ушло в отставку: дипломат рассказал, кто будет "новым" премьером

19:43

Молодой украинский репер заговорил про роман с Ириной Горовой

19:34

В Украину идет серьезное похолодание: где в ближайшее время упадет температура

19:25

Путин готов к мини-операции против НАТО: в контрразведке Польши раскрыли планы РФ

19:18

Наливка из клубники без водки: как сделать так, чтобы во рту разлилась сладость от напитка

19:10

Керченский мост уничтожать уже "неактуально"мнение

Реклама
18:35

Россия атакует ночью: в ВСУ раскрыли подготовку РФ к массированному удару по Украине

18:34

Сергей Стерненко. РФ угрожает Британии и готовит ядерные ученияВидеоблоги

18:25

Не Крымский мост: у Зеленского назвали новый приоритет для ударов ВСУ

18:23

Половина взорвалась в воздухе: РФ запускает неисправные ракеты от КНДР по Украине

18:18

Продюсер-путинист "Землян" отказался платить за "подбитые" танки Abrams

17:36

Пошли ва-банк: "ударный кулак" РФ на Часов Яр будет готов уже к концу недели - Коваленко

17:28

Штраф до 30 тысяч евро и год тюрьмы: почему во Франции нельзя спать в машине

17:06

Известная украинская певица рассказала про тюремное заключение

16:51

Был одним из самых молодых защитников "Азовстали": на войне погиб Назарий Гринцевич

16:48

Россиян отбросили на востоке: у РФ колоссальные потери, названо направление

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять