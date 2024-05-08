Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО

В ночь на 8 мая, после 3 часов ночи российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку. К тому времени большинство областей уже час были в опасности из-за массированной атаки БПЛА.
Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве - активно работали украинские силы ПВО.
Сообщалось о запуске "Кинжалов" в сторону Киевской области, однако впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что это фальш-цель.
Что такое мониторинговые каналы
Мониторинговый канал - условное название телеграм-канала, который в режиме реального времени сообщает о движении российских ракет над территорией Украины. Официальный телеграм канал такого типа - "Воздушные силы ВС Украины". Также существует ряд неофициальных каналов, например "Николаевский Ванек", который связывают с Виталием Кимом, а также канал monitor (анонимный).
Львовщина: взрывы в Стрые и Львове
Российские оккупанты целью снова выбрали Стрый Львовской области, в городе раздавались мощные взрывы. По сообщениям местных СМИ, террористы пытались атаковать украинские подземные газохранилища. Также происходила активная работа ПВО во Львове.
Громко в Запорожье
Во время воздушной тревоги, объявленной в связи с ракетной атакой войск РФ, в Запорожье были слышны звуки взрывов. Сообщений о попаданиях в городе не поступало.
Ситуация в Киеве и пригороде
В Киевской области во время воздушной тревоги также работали силы ПВО, раздавались громкие взрывы. Несколько ракет из разных районов - Бучанского, Вышгородского, Броварского и Ирпенского - двигались в направлении Киева.
"В регионе работают силы ПВО. Придерживайтесь информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!" - говорилось в заметке Киевской ОГА во время ракетной атаки.
Напоминаем, ни в коем случае не следует делать фото- и видеофиксацию работы Сил обороны Украины, сбивания воздушных целей и их падения.
Предыдущие ракетные атаки
27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов. В целом враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования.
В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:
- 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 1 крылатая ракета "Искандер-К";
- 6 крылатых ракет "Калибр".
Вместе с тем, в ряде городов были попадания в объекты инфраструктуры и гражданские здания.
29 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Тогда погибли пять человек, а еще один умер от инсульта, который спровоцировала атака. Ранения получили 32 местных жителя, в том числе известный украинский политик Сергей Кивалов.
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