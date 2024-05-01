Россия ударила по Одессе баллистикой: в городе сильный пожар, есть пострадавшие

Враг атаковал пункт сортировки "Новой почты", на месте попадания начался сильный пожар.

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Росыя ударила ракетами по Одессе / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео Новой Почты, скриншот

Вечером среды, 1 мая, в Одессе прогремели взрывы. За несколько минут до этого военные предупреждали об угрозе удара баллистикой. Об этом сообщили Воздушные силы Украины и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - написали в Воздушных силах около 21:55.

Примерно в 22:00 в Одессе прогремели взрывы. В настоящее время в городе и в Одесской области действовала воздушная тревога. Глава ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

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"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно!" - написал он.

По данным местных Telegram-каналов, в Одессе прогремело два взрыва. Вскоре местные заметили густой столб дыма. В городе сообщают о сильном пожаре. По предварительной информации, оккупанты ударили по "Новой Почте".

"Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. Известно о по меньшей мере 13 пострадавших. На месте попадания мощный пожар", - сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер в 22:55.

Обновлено в 23:25: "Новая почта" подтвердила удар россиян по пункту сортировки в Одессе. Среди сотрудников комании погибших и пострадавших нет. Также "Новая почта" обещает компенсировать клиентам все уничтоженные посылки.

"Оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара - будут компенсированы клиентам в полном объеме. Завтра свяжемся со всеми получателями. Посылки, которые были в пути - перенаправлены на 3 отделения Новой почты в Одессе", - говорится в сообщении.

В 23:22 в Одессе повторно объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА.

"Жители Одессы и Одесского района, снова очень прошу вас находиться в безопасных местах до отбоя. Это важно!", - призвал Кипер.

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Напомним, поздно вечером 30 апреля оккупанты атаковали Одессу ракетами, в городе прогремели мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг ударил по Одессе баллистической ракетой.

Позже стало известно, что в результате атаки погибли шесть человек. Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что из-за ночной атаки пострадали жилые дома, в которых выбиты окна и двери, также повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме этого, 26 апреля Россия сбросила бомбы на Харьковскую и Сумскую области, пострадали дети. В Сумах оккупанты ударили по промышленному объекту. На Харьковщине под обстрелом оказались Дергачи. В результате атаки пострадали 4 человека.

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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