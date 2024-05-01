УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия ударила по Одессе баллистикой: в городе сильный пожар, есть пострадавшие

Руслана Заклинская
1 мая 2024, 22:33обновлено 1 мая, 23:42
Враг атаковал пункт сортировки "Новой почты", на месте попадания начался сильный пожар.
Россия ударила по Одессе баллистикой: в городе сильный пожар, есть пострадавшие
Росыя ударила ракетами по Одессе / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео Новой Почты, скриншот

Вечером среды, 1 мая, в Одессе прогремели взрывы. За несколько минут до этого военные предупреждали об угрозе удара баллистикой. Об этом сообщили Воздушные силы Украины и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - написали в Воздушных силах около 21:55.

Примерно в 22:00 в Одессе прогремели взрывы. В настоящее время в городе и в Одесской области действовала воздушная тревога. Глава ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

видео дня

"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно!" - написал он.

По данным местных Telegram-каналов, в Одессе прогремело два взрыва. Вскоре местные заметили густой столб дыма. В городе сообщают о сильном пожаре. По предварительной информации, оккупанты ударили по "Новой Почте".

"Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. Известно о по меньшей мере 13 пострадавших. На месте попадания мощный пожар", - сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер в 22:55.

Обновлено в 23:25: "Новая почта" подтвердила удар россиян по пункту сортировки в Одессе. Среди сотрудников комании погибших и пострадавших нет. Также "Новая почта" обещает компенсировать клиентам все уничтоженные посылки.

"Оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара - будут компенсированы клиентам в полном объеме. Завтра свяжемся со всеми получателями. Посылки, которые были в пути - перенаправлены на 3 отделения Новой почты в Одессе", - говорится в сообщении.

В 23:22 в Одессе повторно объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА.

"Жители Одессы и Одесского района, снова очень прошу вас находиться в безопасных местах до отбоя. Это важно!", - призвал Кипер.

Ракетные удары РФ по Украине - новости по теме

Напомним, поздно вечером 30 апреля оккупанты атаковали Одессу ракетами, в городе прогремели мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг ударил по Одессе баллистической ракетой.

Позже стало известно, что в результате атаки погибли шесть человек. Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что из-за ночной атаки пострадали жилые дома, в которых выбиты окна и двери, также повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме этого, 26 апреля Россия сбросила бомбы на Харьковскую и Сумскую области, пострадали дети. В Сумах оккупанты ударили по промышленному объекту. На Харьковщине под обстрелом оказались Дергачи. В результате атаки пострадали 4 человека.

Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ракета новости Одессы взрыв ракетный удар
Реклама

Главное за день

Прилет ATACMS по полигону оккупантов мог ликвидировать до 80 солдат: что известно

Прилет ATACMS по полигону оккупантов мог ликвидировать до 80 солдат: что известно

22:33 Украина
Россия ударила по Одессе баллистикой: в городе сильный пожар, есть пострадавшие

Россия ударила по Одессе баллистикой: в городе сильный пожар, есть пострадавшие

22:33 Украина
Русская армия за апрель потеряла более 20 тысяч солдат - ВСУ

Русская армия за апрель потеряла более 20 тысяч солдат - ВСУ

21:00 Украина
Все главные новости

Популярное

Близнецы не от Аллы Пугачевой: Ксения Собчак сделала громкое заявление 40489

Близнецы не от Аллы Пугачевой: Ксения Собчак сделала громкое заявление

Инаугурация “путина” 7 мая: что задумали в РФ против Украины 9031

Инаугурация "путина" 7 мая: что задумали в РФ против Украины

РФ готовит массированный удар: названы точные даты вероятных обстрелов 4911

РФ готовит массированный удар: названы точные даты вероятных обстрелов

Эксперты призвали не косить газон еще в течение 2 месяцев: в чем причина 4746

Эксперты призвали не косить газон еще в течение 2 месяцев: в чем причина

Последние новости

23:27

Не видели даже самые преданные фанаты: Дима Monatik показал редкие школьные фото

23:07

В Украине хотят резко поменять торговлю "б/ушными" авто: что случилось

22:33

Прилет ATACMS по полигону оккупантов мог ликвидировать до 80 солдат: что известно

22:33

Россия ударила по Одессе баллистикой: в городе сильный пожар, есть пострадавшиеВидео

22:30

Не каждый найдет 5 скрытых объектов за 15 секунд: сложная загадка на внимательность

Россия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - ЖдановРоссия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - Жданов
22:18

Часть переселенцев осталась без пенсий: что произошло и как их восстановить

22:14

В оккупированном Должанске "расцвела бавовна": взорвался грузовик с боеприпасами РФ

22:05

Почему плацдармы на левобережье Херсонщины важны для ВСУмнение

21:21

Роковая ошибка: почему категорически нельзя вешать полотенца на дверцу духовкиВидео

Реклама
21:00

Русская армия за апрель потеряла более 20 тысяч солдат - ВСУ

20:34

Военным "Азова" не дают оружие от США и запрещают тренироваться с НАТО - The Times

20:27

Пентагон заменит переданные Украине Bradley новой версией техники: что произошло

20:00

Украина и Хорватия сравняли счеты: рейтинг Евровидения-2024 от букмекеров

19:56

Грузия сделала шаг к принятию закона об "иноагентах": В Тбилиси готовятся к протесту

19:27

Ножницы станут снова острыми за секунды: лучший метод для заточкиВидео

19:24

Украине нужно мобилизовать больше людей в армию: генерал Ходжес назвал причину

19:10

У России есть новая задача по войне в Украинемнение

18:56

Удар России по Одессе: появились фото "замка Кивалова" после прилетаФото

18:53

"Набейте им морду": Лукашенко призвал белорусских спортсменов к насилию на Олимпиаде

18:20

РФ приближается к Часовому Яру: оккупанты форсировали канал в 1 км от города - BILD

Реклама
18:13

Слизней на огороде больше не будет: какой напиток стоит поставить рядом с растениямиВидео

18:10

Виталий Портников. Россия остается без горючегоВидеоблоги

17:55

Прилетела толстая ракета: ATACMS ударили по полигону россиян в Луганской области

17:53

В Раде хотят обязать украинцев платить долги умерших родственников: что произошло

17:39

Путинистка Лера Кудрявцева покинула РФ - причина

17:18

ВСУ могут "сломать" армию РФ: Жданов назвал два действия, которые обеспечат победу

17:11

Недолго горевала: Ани Лорак нарушила молчание после смерти отца

17:10

Джигурда с женой показали отвратительное видео "любви" в бассейне

17:02

"Что это из него торчит?": парень поймай 1 рыбу и стал миллионером

16:58

Десятки "Цирконов" и "Ониксов": в ГУР предупредили, чем РФ может бить по Украине

16:51

С раной помогал пострадавшим: юный одессит показал героизм после атаки РФ

16:49

Предупреждали с самого детства: что будет если есть жвачку на голодный желудокВидео

16:39

Виктор Павлик может умереть: жена певца рассказала о критической ситуации

16:32

Россия изменила подход к ударам по Украине: что говорят на Западе

16:26

Украина может бить западным оружием по РФ: в Латвии сделали неожиданное заявление

16:18

Кошевой рассказал, как общается с Зеленским и о чем говорит с президентом

16:17

Как правильно развести нашатырный спирт от тли: спасти огород от вредителей

15:57

"Макрон прав": в Британии поддержали идею переброски войск в Украину

15:43

"После Пасхи": в Воздушных силах заинтриговали датой появления в Украине F-16

15:25

В Украине хотят легализовать ЧВК: законопроект уже в Раде

Реклама
15:18

"Должен был умереть": известный украинский писатель получил ранение на фронте

15:16

Эксперты призвали не косить газон еще в течение 2 месяцев: в чем причина

14:53

Всю колонну расстреляли "кассетами": ВСУ "отжали" позиции у РФ на востоке – Bild

14:49

Налетят дождь и гроза: какие области на Пасху накроют осадки

14:41

Даже при +40 по Цельсию: почему хитрые немцы не устанавливают кондиционерыВидео

14:25

Дождались: принц Уильям высказался о состоянии Кейт Миддлтон

14:19

Фото Кати Никитиной за донат и новые песни: что покажет "Вечерний Квартал" в свежих эпизодах

14:18

Рецепт старинного кулича 1863 года, который получается у всех: пошаговый рецепт от ведущей 1+1Видео

13:58

Враг расширяет плацдарм: РФ штурмует позиции ВСУ на двух направлениях – Репке

13:56

Из-за 3 ошибок могут желтеть зубы: стоматолог рассказал секреты, которые знают не все

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздник
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять