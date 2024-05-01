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РФ ударила баллистикой по Одессе: погибли три человека, есть разрушения

Анна Ярославская
1 мая 2024, 06:45
В результате ночной атаки врага пострадали жилые дома. Выбиты окна и двери. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Ракетный удар по Одессе
РФ нанесла ракетный удар по Одессе вечером 30 мая / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ГосЧС

Поздно вечером 30 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли три человека, еще трое - ранены.

Как сообщил в Telegram мэр города Геннадий Труханов, страна-агрессор РФ ударила по Одессе баллистическими ракетами.

В результате ночной атаки врага пострадали жилые дома. Выбиты окна и двери. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

видео дня

Утром приступит к работе оперативный штаб районной администрации.

Смотрите видео - Последствия ракетного удара РФ по Одессе 30 мая:

Скриншот

Труханов обратился к жителям Одессы и предупредил о возможных усилениях вражеских воздушных ударов в ближайшее время. Он призвал граждан своевременно реагировать на сигналы тревоги и находиться в укрытиях во время российских обстрелов.

"Вы видите, что у врага начались "сакральные даты". Второй день подряд он запускает по нам баллистику. Я очень прошу вас максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно двигаться в безопасные места. Это очень важно для сохранения вашей жизни и здоровья", - написал мэр.

Ракетный удар по Одессе 30 мая

Российские оккупанты атаковали Одессу ракетами. В городе прогремели мощные взрывы.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер отметил, что российские ракеты повредили гражданскую инфраструктуру. В результате ударов погибли три человека, еще трое - ранены.

Как сообщал Главред, вечером 29 апреля армия РФ атаковала Одессу баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Именно такое оружие офицеры страны-агрессора РФ выбрали для удара намеренно - таким образом они хотели убить как можно больше мирных украинцев.

В результате удара погибли пять человек, более 30 - были травмированы.

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

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