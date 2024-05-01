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Мощные взрывы и пожар: россияне ударили баллистикой по Одессе, есть погибшие

Ангелина Подвысоцкая
1 мая 2024, 00:59
Одессу атаковали по меньшей мере две баллистические ракеты российских оккупантов.
Мощные взрывы и пожар: россияне ударили баллистикой по Одессе, есть погибшие
Россияне ударили баллистикой по Одессе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты атаковали Одессу ракетами. В городе прогремели мощные взрывы. О том, что враг запустил ракеты, сообщали Воздушные силы ВСУ.

Известно, что враг ударил по Одессе баллистической ракетой.

"Одесса - срочно в укрытие!" - написали Воздушные Силы за несколько минут до взрыва.

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взрыв в Одессе
Россияне ударили баллистикой по Одессе / фото: скриншот

Впоследствии стало известно о повторном пуске баллистической ракеты в направлении Одессы.

Одесситы заметили густой дом над городом. Сообщалось о том, что в одной из многоэтажек пылает квартира. Но как оказалось, пожар начался еще до взрывов.

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер отметил, что российские ракеты повредили гражданскую инфраструктуру. В результате ударов погибли три человека, еще трое - ранены.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

Ракетные атаки по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ночью 22 апреля российские оккупанты запустили по Украине семь дронов "Шахед", один беспилотник "Орлан" и три ракеты.

Мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили пять ударных дронов, а около 07:00 также сбили беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Все дроны были уничтожены в Одесской области.

25 апреля в Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Российские оккупанты поднимали в воздух тактическую авиацию. Оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Сумы управляемыми авиационными бомбами (КАБ).

На следующий день Россия сбросила бомбы на Харьковщину и Сумщину, пострадали дети. В Сумах россияне ударили по промышленному объекту. На Харьковщине под обстрелом оказались Дергачи. В результате атаки пострадали 4 человека.

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