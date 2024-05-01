Мощные взрывы и пожар: россияне ударили баллистикой по Одессе, есть погибшие

Российские оккупанты атаковали Одессу ракетами. В городе прогремели мощные взрывы. О том, что враг запустил ракеты, сообщали Воздушные силы ВСУ.
Известно, что враг ударил по Одессе баллистической ракетой.
"Одесса - срочно в укрытие!" - написали Воздушные Силы за несколько минут до взрыва.видео дня
Впоследствии стало известно о повторном пуске баллистической ракеты в направлении Одессы.
Одесситы заметили густой дом над городом. Сообщалось о том, что в одной из многоэтажек пылает квартира. Но как оказалось, пожар начался еще до взрывов.
Председатель Одесской ОГА Олег Кипер отметил, что российские ракеты повредили гражданскую инфраструктуру. В результате ударов погибли три человека, еще трое - ранены.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он.
Ракетные атаки по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, ночью 22 апреля российские оккупанты запустили по Украине семь дронов "Шахед", один беспилотник "Орлан" и три ракеты.
Мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили пять ударных дронов, а около 07:00 также сбили беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Все дроны были уничтожены в Одесской области.
25 апреля в Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Российские оккупанты поднимали в воздух тактическую авиацию. Оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Сумы управляемыми авиационными бомбами (КАБ).
На следующий день Россия сбросила бомбы на Харьковщину и Сумщину, пострадали дети. В Сумах россияне ударили по промышленному объекту. На Харьковщине под обстрелом оказались Дергачи. В результате атаки пострадали 4 человека.
Другие новости:
- В Харькове серия взрывов: россияне атакуют город КАБами, есть раненые
- ВСУ отступают на фронте, ситуация осложняется из-за медленной помощи - NYT
- "Людей нужно вернуть": Зеленский поднял на Ставке вопрос о пленных
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред