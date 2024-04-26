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Мощные взрывы: Россия сбросила бомбы на Харьковщину и Сумщину, пострадали дети

Юлия Закрепа
26 апреля 2024, 12:54
В результате удара управляемой авиабомбой есть возгорание двухэтажного дома на Харьковщине.
Мощные взрывы: Россия сбросила бомбы на Харьковщину и Сумщину, пострадали дети
Россия атаковала Харьковскую область / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Национальная Полиция Украины

26 апреля страна-агрессор Россия жестоко атаковала несколько областей Украины авиабомбами. Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов заявил, в результате вражеских ударов по Дергачам Харьковского района есть пострадавшие.

"Девочки 16 и 5 лет получили медицинскую помощь на месте, без госпитализации. Оккупанты ударили по центральной части города. Предварительно - управляемыми авиабомбами", - отметил Синегубов в Telegram.

В результате удара управляемой авиабомбой есть возгорание двухэтажного дома. Экстренные службы ликвидируют последствия.

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"Количество пострадавших в результате вражеского удара по жилому дому в Дергачах увеличилось до четырех человек. Мальчик 4 лет и женщина 52 лет получили легкие травмы и острую реакцию на стресс", - добавил председатель Харьковской ОГА.

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Мощные взрывы: Россия сбросила бомбы на Харьковщину и Сумщину, пострадали дети
Россия атаковала Харьковскую область авиабомбами / фото: Национальная полиция

Атака РФ по Сумской области: что известно

26 апреля россияне также нанесли авиационный удар по промышленному объекту города Сумы, применив два КАБа.

"Сегодня, 26 апреля враг нанес авиационный удар по промышленному объекту города Сумы, применив два КАБа", - сообщает Сумская ОГА в Telegram.

На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются.

Напомним, что 24 апреля РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове. Известно, что из-за удара РФ повреждены три многоэтажки, более трех десятков автомобилей, кафе, магазины, офисные помещения. Пострадали шестеро местных жителей.

Генерал Александр Пивненко предупредил о неожиданном направлении удара РФ на Харьков и Сумы. По его мнению, если дать оккупантам РФ два-три года на отдых, они восстановятся и "повалят по Украине с новой силой".

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