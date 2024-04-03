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"Усиленная оборона города": Синегубов рассказал об угрозе РФ "захватить Харьков"

Юлия Закрепа
3 апреля 2024, 18:39
Олег Синегубов сообщил, что на Купянском направлении россияне "стираются" просто вдребезги уже фактически 10 месяцев, где ведут активную работу наши ВСУ.
'Усиленная оборона города': Синегубов рассказал об угрозе РФ 'захватить Харьков'
Синегубов раскрыл риски наступления россиян на Харьков / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/synegubov, скриншот: deepstatemap

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о планах России по "захвату Харькова" были известны и раньше. Сейчас ежедневно продолжаются работы над усилением обороноспособности города.

"Неслучайно город Харьков имеет звание город-герой. Харьков устоял в тех условиях, а мы же не стоим на месте. Мы ежедневно работаем над усилением обороноспособности. Поэтому они могут для себя планировать все, что угодно", - подчеркнул Синегубов в интервью для РБК-Украина.

По его словам, планы россиян по "захвату Харькова" были известны и раньше.

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"Они ставили себе сроки по отбитию определенных деоккупированных нами территорий и окружению города Харькова. Простите, они по Купянскому направлению стираются просто вдребезги уже фактически 10 месяцев, где ведут активную работу наши ВСУ", - добавил глава ОГА.

Ситуация на Харьковщине: что известно

Напомним, что войска РФ ударили по Харькову авиабомбами, есть прилет. Оккупационные войска агрессора России нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову и Харьковской области. Известно о прилетах в Шевченковском районе города и нескольких населенных пунктах региона.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что Россия уничтожила почти всю критическую инфраструктуру в Харькове. Городской голова сообщил, чтобы восстановить все то, что разрушила Россия в Харькове, нужно уже более 10 миллиардов долларов и каждый день эта сумма только увеличивается.

Генерал Игорь Романенко раскрыл планы наступления россиян на Киев и Харьков. Военный эксперт считает, что россияне способны наступать с разных направлений одновременно, чтобы рассредоточить наши силы обороны. Однако, для этого им самим нужны большие силы.

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