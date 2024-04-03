'РФ ищет новые возможности': генерал раскрыл планы наступления россиян на Киев и Харьков

Россияне могут наступать с разных направлений одновременно, чтобы рассредоточить наши силы обороны.

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Россия готовит большое наступление на Киев и Харьков / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью Главреду спрогнозировал, как может состояться второй поход россиян на Киев и с каких направлений ожидать наступление.

"Думаю, Россия будет искать новые возможности. Последний год войны свидетельствует о том, что россияне сделали выводы из своих ошибок, приобрели опыт ведения боев, поэтому от них можно ждать новаций", - отметил Романенко.

Генерал-лейтенант считает, что россияне способны наступать с разных направлений одновременно, чтобы рассредоточить наши силы обороны. Однако, для этого им самим нужны большие силы.

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"Поэтому направления будут зависеть от того, какие силы для наступательных операций Россия соберет. Если сил будет немного, ей придется концентрироваться на одном-двух направлениях. Как правило, одно направление является ложным, отвлекающим, а вот другое будет призвано привести к цели и обеспечить решительное продвижение вперед. Однако, подчеркну, в отношении Киева у меня лично большие сомнения. По потенциалу российских войск пока что таких планов не видно. А вот наступление на Харьков гораздо более вероятно", - заявил эксперт.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Наступление России: что известно

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город готовится к возможному наступлению РФ. Российские оккупанты могут пойти в новое наступление на Киев. До сих пор столица остается мишенью для Путина. Мэр города акцентировал внимание на том, что Украина нуждается в немедленной военной помощи от Запада.

Константин Машовец назвал города, которые под угрозой наступления российских оккупантов. Россия может попытаться использовать юг Украины, чтобы решить две свои основные стратегические задачи. По словам военного обозревателя, российские оккупанты в Южной операционной зоне сосредоточились на двух вещах.

Майор Алексей Гетьман предупредил и назвал опасные направления большого наступления России. Он сообщил, что 100 тысяч сейчас у россиян в резерве уже есть, они прошли курс молодого бойца, может, даже какое-то боевое слаживание - это резерв, который они уже могут использовать.

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