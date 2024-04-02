'Уничтожит там все живое': эксперт оценил угрозу ударов РФ тактической ядеркой

Применение тактического ядерного оружия может привести к гибели одной бригады.

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Запустит ли Россия ядерное оружие по Украине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: видео Минобороны РФ

В интервью Главреду бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун оценил угрозу применения Россией тактического ядерного оружия в Украине.

"Все возможно, но тактическое ядерное оружие, если оно будет применено в Украине, не будет эффективным. Действие тактического ядерного оружия на самом деле ограничено и может использоваться в крайнем случае на участке в 50 квадратных километров, но может уничтожить там все живое вокруг. Например, площадь города Харькова - 350 квадратных километра", - пояснил Ягун.

Он считает, что применение тактического ядерного оружия может привести к гибели одной бригады. Однако россияне не смогут пойти на прорыв, потому что не способны двигаться широким фронтом.

"Если враг пойдет колонной, повторится 2022 год: колонна растянется, а логистика не сможет обеспечить существование войск на участках фронта. В итоге колонна будет просто уничтожена. Поэтому я не понимаю логики использования этого оружия. Для чего, чтобы заразить территорию, а мы не могли его в дальнейшем использовать? И реакция мира на подобные действия Москвы будет вообще иной. Тогда Россия уже не сможет рассказывать Глобальному Югу о том, что якобы на нее напали, а ее войска защищаются от империалистов", - добавил эксперт.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун оценил угрозу применения тактического ядерного оружия:

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил о подготовке к удару ядерным оружием. Также он отреагировал на заявление французского президента Эммануэля Макрона, что не существует "красных линий" в отношении России.

Олег Жданов рассказал, пойдет ли Россия на применение "ядерки" по НАТО. Запад и Россия в случае войны, скорее всего, не пойдут на применение друг против друга ядерного оружия. Запад контролирует через агентурную и космическую разведки наличие или перемещение ядерных боезарядов.

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