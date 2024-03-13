'РФ готова к ядерной войне': Путин заявил о подготовке к удару

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор Россия "готова к ядерной войне".
"Российская ядерная триада современнее любой другой: с военно-технической точки зрения РФ готова к ядерной войне", - пригрозил диктатор в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.
Также глава Кремля отреагировал на заявление французского президента Эммануэля Макрона, что не существует "красных линий" в отношении России.
"Страны, которые заявляют, что не имеют красных линий в отношении России, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет", - заявил Путин.
Что такое ядерное оружие?
Ядерное оружие - оружие массового поражения, состоит из поражающих компонентов ударного, температурного и облучающего действия. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва гораздо больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.
Ядерная угроза от России: что известно
Напомним, что диктатор РФ Путин пугает мир ядерной войной. В ходе обращения к Федеральному собранию он отметил, что Россия уже применяет ракеты "Кинжал" и "Циркон" в ходе так называемой "СВО". В то же время испытания крылатой ракеты "Буревестник" и системы "Посейдон" завершаются.
В Bloomberg раскрыли планы Путина о ядерном ударе и предупредили об угрозе. Агрессорка Россия проводит разработку космического потенциала для уничтожения спутников с помощью ядерного оружия, пишут американские журналисты.
Стало известно, что США готовили ответ на ядерную атаку РФ по Украине. В Белом доме считали, что применение ядерного оружия в ответ могли поощрить Путина и другие авторитарные государства к использованию ядерного арсенала.
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