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Поход на Москву и свержение Путина: чего добиваются ополченцы в двух областях России

Андрей Ганчук
12 марта 2024, 22:16обновлено 12 марта, 23:19
Ополченцы России могут пойти дальше Белгородской и Курской областей, сказал представитель Легиона свобода России Алексей Барановский.
Путин, ополченцы России
Ополченцы собираются сорвать "выборы" Путина в России как минимум в двух регионах / Коллаж Главред

Пока Кремль готовится к очередным перевыборам Владимира Путина, добровольцы решили "передать привет" Москве и провести свой новый рейд в приграничные территории Белгородской и Курской области агрессора России для решения своих задач.

Ополченцам удалось провести особенный рейд. На танках и при поддержке артиллерии они заехали не только в Белгородскую область, где в прошлом году они взяли под контроль Новую Таволжанку, но и в Курскую область, где им удалось зацепиться за населенный пункт Теткино.

Добровольцы ставят перед собой задачу похода на Москву и свержения правящего режима Владимира Путина в Кремле. К Русскому добровольческому корпусу и Легиону Свобода России присоединился Сибирский батальон, который принял участие в новом рейде.

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Главред разбирался, что произошло в Белгородской и Курской областях, и как ополченцы намерены бороться с Кремлем.

Что случилось в Белгородской и Курской областях

Утром, 12 марта, ополченцы объявили о том, что они пересекли украинско-российскую границу в районах Курской и Белгородской областей.

"Танки грязи не боятся. Перешли Рубикон. Пересекли границу", - рассказали в Легионе свобода России.

Позже они показали видео, как уничтожили бронетранспортер российской армии в селе Теткино Курской области.

Бойцы РДК также заявили о рейде, заметив, что Кремль понимает лишь язык силы, поэтому они пересекли границу.

"В минувшем месяце кремлевский режим окончательно расправился с последней надеждой мирной оппозиции. Назначены очередные "выборы". Бойцы РДК никогда не испытывали иллюзий и знали, что власть в России понимает исключительно язык силы. Именно поэтому мы снова входим на территорию Российской Федерации!" – сказали добровольцы.

В Сибирском батальоне подтвердили свой визит на российскую территорию словами "наконец-то мы дома".

"Ну что ж, наконец мы дома. Как и обещали, на нашу русскую землю мы несем свободу и справедливость. Раньше мы говорили, что свергнуть преступный диктаторский режим в РФ мирно не получится. Его можно устранить лишь с оружием в руках. Этой ночью мы начали выполнение обещания. Идут ожесточенные бои на территории РФ", - призвали бойцы.

Также они обратились к россиянам с призывом бойкотировать "выборы" Путина.

Заявления России

В РФ опубликовали заявление, согласно которому подконтрольные Кремлю войска совместно с ФСБ, мол, остановили прорыв ВСУ на территории России на трех направлениях.

"Минобороны РФ рассказало о сорванной попытке прорыва ВСУ на приграничную территорию России на трех направлениях: со стороны Одноробовки Харьковской области и в районах Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области. Наша армия совместно с пограничниками ФСБ РФ дала вторженцам достойный отпор", - утверждается в сообщении.

Официальные ведомства и пропагандисты публиковали кадры с "места происшествия", однако по ним сложно сделать какие-либо конкретные выводы.

Кто контролирует Теткино Курской области

После обеда Легион свобода России сообщил, что населенный пункт Теткино Курской области перешел под контроль ополченцев.

Позже военные уточнили: бои за село продолжаются.

"Пгт. Теткино, Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику. upd: Бои за Теткино еще продолжаются", - сказали в ЛСР.

В Минобороны оккупантов РФ заявили, что ополченцы Теткино не контролируют.

"В посёлке городского типа продолжается мирная жизнь: без каких-либо ограничений работают магазины, государственные учреждения и общественный транспорт. Местные жители рассказывают, что на улицах все спокойно", - сказали в ведомстве.

Сложно сказать, кто контролирует населенный пункт на данный момент. Вполне возможно, что российские власти полностью не контролируют Тёткино. От ополченцев информации по этому вопросу пока не было.

Что сказали в Украине

Добровольцы действуют самостоятельно и решают свои общественно-политические задачи, сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, бойцы используют в своих операциях трофейное оружие и технику.

"На территории Украины идет полномасштабная война уже более двух лет. Речь идет о "трофейном" оружии. Если мы говорим о действиях в составе украинских сил безопасности и обороны, конечно, украинское оружие, украинского производства. Тут никаких секретов нет", - заверил Юсов.

"Все самое интересное – впереди"

Доброволец Легиона свобода России Алексей Барановский считает, что сейчас войска Кремля попытаются выбить ополченцев из приграничных территорий.

Цель рейда – оттянуть резервы россиян, чтобы они вернули их из Украины к себе.

Боец акцентировал внимание на том, что ополченцы за два рейда приобрели опыт и готовы решать сложные задачи. Поэтому впереди будут интересные события.

"Мы очень сильно выросли по сравнению с прошлыми походами. Думаю, что мы сейчас наблюдаем за первым актом "приключенческой новеллы". Самое интересное впереди. Мы готовы к разному развитию событий. Если сорвем "выборы" в части Курской и Белгородской областей – это будет неплохой результат. Международное сообщество не должно признавать Путина как легитимного президента. Мы должны показать, что с этим можно бороться", - анонсировал Барановский.

"Ночь будет непростая в Курской области"

Доброволец также рассказал, что пока бои в приграничных районах Курской области затихли. Военные РФ и полиция отошли вглубь территории.

"Думаю, ночь будет непростая в Курской области", - подметил Барановский.

"Выборов" Путина быть не должно – Легион свобода России

Второй целью рейда Барановский назвал так называемые выборы президента в РФ. Ополченцы не признают "выборов" Путина и считают, что кремлевское мероприятие не должно состояться.

"Мы считаем, что этих выборов не должно быть. Их не должно быть не только на оккупированных украинских территориях, но и в приграничных областях, в той же Курской и Белгородской областях. Мы прилагаем усилия, чтобы эти выборы сорвать. Потому что это никакие не выборы, это очередной этап узурпации власти и становления полной диктатуры путинской банды", - объяснил он позицию добровольцев.

"Серьезная пощечина Путину накануне выборов"

Военный эксперт Петр Черник полагает, что операция добровольцев в Белгородской и Курской области – серьезный удар по имиджу Путина накануне его же "выборов".

"Серьезная пощечина Путину накануне выборов. Страх внутри России будет возрастать. Однозначно хотелось бы больше таких рейдов, но надо понимать ограниченность ресурсов. Сравним это с "дефицитным уколом": общая система лечения таблетками оказывает эффект, но один укол дает сильный результат в какой-то момент. В ситуации с прорывами российской границы аналогично", - говорит эксперт.

При этом Черник добавил, что действия добровольцев должны оказать влияние на политические "элиты", а не на население.

Первый шаг к буферной зоне?!

Как полагает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко, действия добровольцев – первый шаг к созданию буферной зоны. Речь идет о пространстве безопасности, которое прикроет территорию Украины от ударов оккупантов.

"Я считаю, что то, что сейчас происходит в пограничной полосе с Россией – это один из первых шагов, которые будут формировать именно такое", - добавил Коваленко.

Добровольцы пойдут на Москву?

Представитель ЛСР Алексей Барановский также сказал, что добровольцы рассчитывают сорвать путинские "выборы" в Белгородской и Курской областях.

"Насколько сил хватит, настолько мы и отработаем. Если хватит на Курскую и Белгородскую — хорошо. Если хватит на большее — значит на большее", - поделился боец.

По его словам, максимальная задача – поход на Москву и свержение режима Путина.

"Возможно, не сейчас, но план максимум — это свержение путинского режима: поход на Москву никто не отменял. Другое дело, что, возможно, это все-таки не сегодняшняя задача. Но это перспективная задача, к которой мы шаг за шагом постепенно идем и рано или поздно мы ее обязательно выполним", - подчеркнул Барановский.

Что известно о Легионе "Свобода России"

Легион "Свобода России" - российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Легион сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ и других россиян, а иногда белорусов, перешедших на сторону Украины.

Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ, сообщает Википедия.

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Владимир Путин война России и Украины Легион Свобода России Русский добровольческий корпус (РДК)
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